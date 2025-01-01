Alkollü sürücü polisin sabrını zorladı! 'Kalbimi ölç' diyerek oyaladı

01 Ocak 2025 07:48 - Güncelleme : 01 Ocak 2025 07:50

Edirne'de trafik denetimi yapan polis ekiplerinin durdurduğu alkollü sürücü, "Nefesimi toplayacağım", "Kalbimi ölç" diyerek dakikalarca ekibi oyaladı. Ancak ceza yemekten kurtulamadı.

Edirne​'de yılbaşı​ tedbirleri çerçevesinde kentin birçok noktasında asayiş ve trafik denetimi gerçekleştirildi. Ancak denetim esnasında durdurulan bir alkollü sürücü​ polis ekiplerini zor anlar yaşattı. Ekipler, durdurdukları aracın sürücüsü A.Ç.'ye alkol kontrolü yapmak istedi. Araçtan inen ancak üflemeye gönüllü gözükmeyen sürücü, "Nefesimi toparlayacağım", "Kalbimi ölç" diyerek polis ekibini bir süre oyaladı.

FATURASI AĞIR OLDU

Polisin "Eğer üflemezseniz ehliyetinize el koyacağım" demesi üzerine sürücü "Neden böyle bir şey yapıyorsun?" diyerek ekibe tepki gösterse de sonunda doğru übsulle cihaza üflemeye razı oldu. Sürücünün yasal sınırı aştığı ve 1,50 promil alkollü olduğu belirlendi.

Şahsın ehliyetine 6 ay el konulurken ve polis alkollü araç kullanma cezası olarak 9 bin 267 liralık da fatura kesti. Diğer yandan sürücü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.