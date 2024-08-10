Tgrt Haber
Haberler>Gündem>Alkollü yakalanan müzisyen polisi bezdirdi! Çek, ben zaten meşhurum

Alkollü yakalanan müzisyen polisi bezdirdi! Çek, ben zaten meşhurum

Editör: Merve Yaz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
10 Ağustos 2024 10:13 - Güncelleme : 10 Ağustos 2024 10:18

Polis aracına çarpmasına ramak kala durdurulan alkollü müzisyen, ceza yediği sırada kendini çeken gazetecilere 'zaten meşhurum' diyerek tehditler savurdu.

Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, merkeze bağlı Kurtuluş Mahallesi üzerinde devriye attıkları sırada kaza tehlikesi geçirdi.

Ekiplerin cadde üzerine çıkmaya çalıştığı sırada hızla seyreden bir minibüs, polis aracına çarpmaya ramak kala durdu.

Alkollü yakalanan müzisyen polisi bezdirdi! Çek, ben zaten meşhurum - 1. Resim

ALKOLLÜ SÜRÜCÜ TEHLİKE SAÇTI

Ne olduğunu anlayamayan bekçi ve polis ekipleri minibüs sürücüsü R.Y.'yi ehliyet ve ruhsat kontrolünden geçirdi.

Sürücünün alkollü olabileceği ihtimali üzerine olay yerine trafik ekipleri çağırıldı.

Kısa sürede olay yerine gelen trafik polislerinin R.Y.'ye yaptıkları alkol ölçümünde sürücü 0.93 promil alkollü çıktı.Alkollü yakalanan müzisyen polisi bezdirdi! Çek, ben zaten meşhurum - 2. Resim

"BEN ZATEN MEŞHURUM, ÇEK"

Yasal işlemler için polis aracı başına gelen alkollü sürücü kendini görüntüleyen basın mensuplarına müzisyen olduğunu ve meşhur olduğunu belirterek, “Çek lan çek. Zaten ben meşhurum oğlum çek. Beni koca Aksaray biliyor” dedi.

Alkollü yakalanan müzisyen polisi bezdirdi! Çek, ben zaten meşhurum - 3. Resim

"SANATÇI ADAM, ONU ÇEKME"

Yanında bulunan arkadaşı ise alkollü sürücünün sanatçı olduğunu belirterek, “Sanatçı adam, adamı çekme, arabasını çekme” diye basın mensuplarının üzerine yürüdü.

Müzisyen olduğunu iddia eden sürücü de arkadaşıyla birlikte aracının çekilmesine tepki gösterirken, polis ve bekçiler tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı.

GAZETECİLERİ TEHDİT ETTİ

Ehliyetine 6 ay süreyle el konularak alkollü araç kullanmaktan 6 bin 439 TL para cezası kesilen sürücü giderken basın mensubuna, “Asla unutma beni” diyerek tehdit etti.

İlgili Haberler

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...