Alkollü yakalanan müzisyen polisi bezdirdi! Çek, ben zaten meşhurum

10 Ağustos 2024 10:13 - Güncelleme : 10 Ağustos 2024 10:18

Alkollü sürücü polisi çileden çıkardı! Ne yaptıysa da alkollü çıktı, cezayı yedi

Alkollü sürücü polisi çileden çıkardı! Ne yaptıysa da alkollü çıktı, cezayı yedi

Hem alkollü araç kullandı hem de görüntüleri inkar etti, polis izletince çark etti

Hem alkollü araç kullandı hem de görüntüleri inkar etti, polis izletince çark etti

Aksaray'da alkollü şahıs gazeteciyi bezdirdi: Görevin bu değil

Aksaray'da alkollü şahıs gazeteciyi bezdirdi: Görevin bu değil

Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, merkeze bağlı Kurtuluş Mahallesi üzerinde devriye attıkları sırada kaza tehlikesi geçirdi.

Ekiplerin cadde üzerine çıkmaya çalıştığı sırada hızla seyreden bir minibüs, polis aracına çarpmaya ramak kala durdu.

ALKOLLÜ SÜRÜCÜ TEHLİKE SAÇTI

Ne olduğunu anlayamayan bekçi ve polis ekipleri minibüs sürücüsü R.Y.'yi ehliyet ve ruhsat kontrolünden geçirdi.

Sürücünün alkollü olabileceği ihtimali üzerine olay yerine trafik ekipleri çağırıldı.

Kısa sürede olay yerine gelen trafik polislerinin R.Y.'ye yaptıkları alkol ölçümünde sürücü 0.93 promil alkollü çıktı.

"BEN ZATEN MEŞHURUM, ÇEK"

Yasal işlemler için polis aracı başına gelen alkollü sürücü kendini görüntüleyen basın mensuplarına müzisyen olduğunu ve meşhur olduğunu belirterek, “Çek lan çek. Zaten ben meşhurum oğlum çek. Beni koca Aksaray biliyor” dedi.

"SANATÇI ADAM, ONU ÇEKME"

Yanında bulunan arkadaşı ise alkollü sürücünün sanatçı olduğunu belirterek, “Sanatçı adam, adamı çekme, arabasını çekme” diye basın mensuplarının üzerine yürüdü.

Müzisyen olduğunu iddia eden sürücü de arkadaşıyla birlikte aracının çekilmesine tepki gösterirken, polis ve bekçiler tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı.

GAZETECİLERİ TEHDİT ETTİ

Ehliyetine 6 ay süreyle el konularak alkollü araç kullanmaktan 6 bin 439 TL para cezası kesilen sürücü giderken basın mensubuna, “Asla unutma beni” diyerek tehdit etti.