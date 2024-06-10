Almanya korkulan savaş senaryolarını hazırladı! Zorunlu askerlik, gıda karnesi dönebilir

10 Haziran 2024 21:05 - Güncelleme : 10 Haziran 2024 21:46

Almanya savaş teyakkuzuna geçti. Zorunlu askerlik, gıda karneleri ve metro istasyonlarının sığınaklara dönüştürülmesi gibi önlemler, Avrupa'da olası bir çatışma durumunda Rusya'nın tehdit oluşturduğu gerekçesiyle yeni planlar oluşturdu.

Yeni yayınlanan 67 sayfalık belge, savaş durumunda Alman vatandaşlarının günlük yaşamının nasıl etkileneceğini öngörüyor. Almanya'nın İkinci Dünya Savaşı sonrası anti-militarist tavrına rağmen, Moskova'nın Ukrayna'daki eylemleri sonrasında güvenlik politikasını revize etmek zorunda kaldığına dair bir işaret olarak kabul ediliyor.

GIDA KARNESİ DE HAZIRLIKLARDA VAR

Zorunlu askerlik yeniden yürürlüğe girecek ve belirli meslek grupları askeri hizmete çağrılacak. Gıda karnesi uygulaması da olası bir gıda krizine karşı hazırlık olarak ele alınıyor. Belgede ayrıca benzin ve petrol gibi kritik kaynakların kıtlaşması durumunda kupon sistemiyle dağıtılacağı ifade ediliyor.

'HASTANELER HAZIR OLMALI' VURGUSU

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, Rus saldırganlığının Avrupa'daki güvenlik durumunu değiştirdiğini belirtti. Hastanelerin yoğun hasta akınına hazırlıklı olması gerektiği vurgulanıyor. Öte yandan, savaş patlak verirse, halkın hükümetten organize yardım almayı garanti edemeyeceği ve sivil yardımlaşmanın önemi vurgulanıyor.

Alman Savunma Bakanı, Rusya'nın devam eden tehdidine işaret ederek, ülkenin savaşa hazır olması gerektiğini belirtti. Putin'in Ukrayna'daki durumda geri adım atmama ihtimali üzerinde duruluyor. Son dönemde Rusya'nın Batı'ya yönelik sert uyarıları da dikkat çekiyor.

"2029 YILINA KADAR HAZIR OLMALIYIZ"

Alman Savunma Bakanı Pistorius Der Spiegel gazetesine şu açıklamayı yaptı: "2029 yılına kadar savaşa hazır olmalıyız." Pistorius, "Putin'in o kadar ileri gittiğinde Ukrayna sınırlarında duracağına inanmamalıyız" diye ekledi.

Geçtiğimiz haftalarda Rusya, Ukrayna'nın bazı müttefiklerinin Kiev'e Rusya topraklarındaki sınırlı hedefleri vurmak için silahlarını kullanma izni vermesinin ışığında Batı'ya şimdiye kadarki en sert uyarılarından bazılarını yaptı. Putin yaptığı açıklamada Batı'nın silah sağlamasını "çok ciddi ve tehlikeli bir adım" olarak nitelendirdi ve bunun Moskova'nın düşmanlarını silahlandırmasıyla sonuçlanabileceğini söyledi.