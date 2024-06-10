AP seçiminin ardından Fransa seçime gidiyor, Almanya kararını verdi

10 Haziran 2024 17:14 - Güncelleme : 10 Haziran 2024 17:28

AP seçimleri Fransa'yı altüst etti: Macron artık zayıf bir başkan! Aşırı sağcı Le Pen ilk mesajını verdi

AP seçimleri Fransa'yı altüst etti: Macron artık zayıf bir başkan! Aşırı sağcı Le Pen ilk mesajını verdi

Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un sözcüsü Steffen Hebestreit, iktidardaki koalisyonun AB seçimlerindeki kötü performansına rağmen ülkesinin erken seçime gitmeyeceğini söyledi. AFP'ye konuşan sözcü Hebestreit, "Normal seçim tarihi önümüzdeki sonbahar. Ve biz de bunu yapmayı planlıyoruz" dedi.

İlk sonuçlara göre, Scholz'un koalisyonu Avrupa seçimlerinde ağır kayıplar yaşadı ve hükümetindeki üç parti de muhafazakarların ve aşırı sağın gerisinde kaldı.

Şansölye'nin partisi Sosyal Demokratlar (SPD) yüzde 14 ile tarihlerinin en kötü sonucunu alırken, yüzde 16 ile aşırı sağcı AfD'nin ardından üçüncü sırada yer aldı ve muhafazakâr CDU-CSU bloğunun yüzde 30'luk oranının oldukça gerisinde kaldı. Yeşiller yüzde 12, liberal FDP ise yüzde 5 oy aldı.

FRANSA ERKEN SEÇİME GİDİYOR

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde ülkesinde aşırı sağın açık farkla ilk sırada çıkması üzerine parlamentoyu feshederek erken genel seçim kararı aldı.

Fransa'da AP seçimlerinde aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi (RN) yüzde 31,50’lik oranla ve açık ara farkla ilk sırayı alırken, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un partisi Rönesans yüzde 15,2'lik oranla ikinci oldu.

Partisinin açık farkla yenilgiye uğramasının ardından açıklamalarda bulunan Macron, sonuçların "Avrupa'yı savunan partiler için iyi olmadığını" kabul etti ve 30 Haziran - 7 Temmuz tarihlerinde erken seçime gidileceğini duyurdu.

"Oylamayla, parlamenter geleceğimizin seçimini yeniden size vermeye karar verdim. O yüzden bu akşam Ulusal Meclisi feshediyorum.” dedi.