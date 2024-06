AP seçimleri Fransa'yı altüst etti: Macron artık zayıf bir başkan! Aşırı sağcı Le Pen ilk mesajını verdi

10 Haziran 2024 11:16 - Güncelleme : 10 Haziran 2024 11:25

Avrupa Parlamentosu seçimlerinin Fransa'da demokrasiye darbe vurduğu iddia edildi. Seçimlerde aşırı sağ partilerin birinci çıkması Avrupa'yı karıştırdı. Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un meclisi feshetmesinin ardından seçimden lider çıkan aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi'nin lideri Marine Le Pen ilk mesajını verdi.

İLK MESAJINDA GÖÇMEN KARŞITI AÇIKLAMALAR

Göçmen karşıtı açıklamalarda bulunan Le Pen, hiç kimseyi ayırt etmeden mültecilerin tamamını evlerine göndereceklerinin sözünü verdi. Partisinin Fransa'yı en iyi şekilde temsil ettiğini söyleyen Le Pen, "Fransız halkının gücüne hazırız, bize güvenin" dedi.

Le Pen, parti olarak göç, yaşam maliyeti, güvensizlik duygusu gibi Fransız halkının günlük sorunlarını ele almayı başardıklarının altını çizerken, "Halk oy verdiğinde yine halk kazanır" dedi.

Marine Le Pen'e göre, oluşan söz konusu tablo, Fransa'da Ulusal Birlik hareketini "büyük bir alternatif siyasi güç olarak" konumlandırıyor.

''ARTIK BİZİ DURDURMAK ÇOK ZOR''

Öte yandan RN Senatörü Aymeric Durox, "Artık bizi durdurmak çok zor olacak. Artık her yerdeyiz." ifadesini kullandı. "Artık bizim için imkansız olan hiçbir kale yok." diye konuşan Durox, "Hayatın her alanından, her meslekten seçmenlerimiz var" vurgusu yaptı.

Avrupa seçim kampanyasını yöneten 28 yaşındaki RN Başkanı Jordan Bardella, Fransız vatandaşlarının değişim isteği gösterdiğini söyledi ve şu açıklamalarda bulundu:

"Bu gece Fransa'da umut rüzgarı esti ve daha yeni başlıyor. Emmanuel Macron, artık zayıf bir başkan. Parlamentoda zaten mutlak çoğunluğa sahip değildi. Şimdi ise Avrupa Parlamentosu'nda hareket kabiliyeti daraldı. Fikirlerimizin itici gücü hep aynıydı: Güvenlik ve kitlesel göçle mücadele."

AVRUPA PARLAMENTOSU SEÇİM SONUÇLARI

Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Roberta Metsola, AP seçimlerinde aşırı sağın yükselişine rağmen merkez partilerin çoğunluğa sahip olduklarını söyledi. 6-9 Haziran'da 27 AB üyesinde düzenlenen AP seçimlerinin ilk sonuçları, Brüksel'deki AP Genel Kurul salonuna kurulan dev ekrandan duyuruldu.

AP Başkanı Metsola, burada yaptığı açıklamada, oylamanın üye ülkelerin çoğunda sona erdiğini söyledi. Metsola'nın "AP'nin 10'uncu yasama döneminin ilk gerçekçi resmi" olarak nitelediği sonuçlar, ekranda şöyle paylaşıldı:

Üye ülkelerden merkez sağcı partileri bir araya getiren, Hristiyan Demokratlar olarak bilinen Avrupa Halk Partisi (EPP) 189,

Merkez sol eğilimli partileri bir araya getiren Sosyalistler ve Demokratlar (S&D) 135,

Liberal çizgideki Avrupa'yı Yenile (Renew Europe) 80,

İklim, çevre ve göçmen hakları gibi konuları önceleyen Yeşiller/Avrupa Özgür İttifakı 52,

Muhafazakar partilerin oluşturduğu Avrupa Muhafazakarları ve Reformistleri (ECR) 72,

Aşırı sağcı partileri buluşturan Kimlik ve Demokrasi (ID) 58,

Sol partileri içeren Avrupa Solu 36.