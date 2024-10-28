Almanya'dan Türk vatandaşları için vize kararı: İtiraz hakkı askıya alındı

28 Ekim 2024 08:42 - Güncelleme : 28 Ekim 2024 08:43

Uzun zamandır schengen vizesi almak için gelen başvuruların büyük bir kısmını reddeden Almanya'dan yeni bir karar daha geldi. Türk vatandaşlarını Çin ve Fas vatandaşları ile aynı kefeye koyan Almanya, başvurusu gerekçesiz reddedilen vatandaşlara ret hakkını 2025'e kadar uzattığını duyurdu. Böylece ret alan kişiler itiraz edemeyecek.

Almanya​, bir süredir schengen​ vize​si almak için gelen başvuruların önemli bir kısmını reddediyor. Gerekçesiz retlere karşı birçok kişi de itiraz​ hakkını kullanıyor. Fakat artık itiraz hakkı da olmayacak. Almanya vize başvuruları reddedildiğinde itiraz etme hakkını 2025'e kadar askıya aldığını duyurdu. Artık Türkiye​, Çin ve Fas’tan yapılan vize başvuruları gerekçesiz reddedilirse itiraz hakkı olmayacak.

İTİRAZ HAKKI OLMAYACAK

Almanya, sınır kontrollerini sıkılaştırdığı gibi, havaalanlarında ek güvenlik birimleri kurarak ülkeye girişleri zorlaştırdı. Bu kapsamda Türkiye’den gelen vize ret itirazlarının kabul edilmeyeceğini ve bu sürecin 30 Haziran 2025’e kadar uzatıldığını duyurdu.

2023 yılında yapılan bir açıklamada, Almanya Dışişleri Bakanlığı Türkiye, Çin ve Fas’ta vize retlerine ilişkin itirazların değerlendirilmesinin geçici olarak durdurulduğunu belirtmişti. Yeni karar ile bu sürenin bir yıl daha uzatılması, Türk vatandaşlarının vize reddine itiraz hakkını daha uzun süre kullanamayacakları anlamına geliyor.

AMAÇ BAŞVURU SÜREÇLERİNİ HIZLANDIRMAK

Almanya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “pandemi sonrası seyahat kısıtlamalarının kalkmasıyla birlikte, dünya genelindeki vize başvuru merkezlerinin yoğun bir talep yüküyle karşılaştığı” ifade edildi. Bu durumun vize randevusu almak isteyenlerin aylarca beklemesine yol açtığı belirtilirken, başvuruları inceleyen ekibin kapasitesini artırmak amacıyla itiraz başvurularına bakacak personelin başka birimlerde görevlendirildiği vurgulandı.