Tgrt Haber
Haberler>Gündem>Amasya'da alarm verildi! Belediye başkanı açıkladı: 10 günlük su kaldı

Amasya'da alarm verildi! Belediye başkanı açıkladı: 10 günlük su kaldı

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
24 Ağustos 2024 14:11 - Güncelleme : 24 Ağustos 2024 14:17
Amasya&#039;da alarm verildi! Belediye başkanı açıkladı: 10 günlük su kaldı

Alarm verildi... Amasya'da içme sularının yetersiz olması nedeniyle 2 haftadır gece saatlerinde su kesintileri başladı. Belediye Başkanı Turgay Sevindi, korkutan açıklamayı yaptı:"10 gün yetecek kadar suyumuz var" dedi.

Türkiye kurak ve yağışsız bir dönemden geçerken Amasya Belediye Başkanı'ndan korkutan bir açıklama geldi. Başkan sevindi su kesintilerine dikkat çekerek "sürekli su verdiğimizde 10 gün yetecek kadar suyumuz var" dedi.

Amasya'da alarm verildi! Belediye başkanı açıkladı: 10 günlü su kaldı - 1. Resim

"10 GÜN YETECEK KADAR SUYUMUZ VAR"

 Yaptığı esnaf gezisinin görüntülerini paylaşıp günlük kullanılan suyla depoya gelen su arasında fark oluşmaya başladığı için yaptıkları su kesintilerine değinen Başkan Sevindi, "Yağış olmaması sebebiyle suyumuz az. Sürekli su verdiğimizde de 10 gün yetecek kadar suyumuz var. O yüzden insanların en az su kullandığı vakitte gece keserek vatandaşı da çok mağdur etmeden depolardaki eksiği gidermeye çalışıyoruz diye konuştu.

Belediye, vatandaşların önceden önlem alması amacıyla 00.00 - 07.00 saatleri arasında kesinti olacak mahalleleri sosyal medya hesabından duyurdu.

İlgili Haberler

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...