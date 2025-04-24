Amasya'da deprem! AFAD duyurdu

İstanbul'daki 6.2'lik sarsıntının ardından Türkiye gündeminin baş sırasına deprem oturdu. Kentte artçı sarsıntılar sürerken bir deprem de Amasya'da kaydedildi. Kentte 3.6 büyüklüğünde bir deprem ölçüldü.

Dün İstanbul'da yaşanan 6.2'lik depremin ardından Silivri merkezli çok sayıda artçı sarsıntı kaydedildi. Türkiye, bir kez daha deprem gerçeğiyle yüzleşmek zorunda kaldı.

OLUMSUZ GELİŞME BİLDİRİLMEDİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Amasya'da da bir deprem ölçtü. Kentin merkezinde saat 20.20'de yaşanan 3.6 büyüklüğündeki depremin derinliği 16.6 kilometre olarak duyuruldu.

Depremi hisseden vatandaşlar kısa süre için panik yaşarken herhangi bir olumsuz gelişme bildirilmedi.