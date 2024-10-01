Amasya'da korku dolu anlar! Pompalı tüfekle etrafa ateş açtı, 1 polis yaralandı

01 Ekim 2024 01:24 - Güncelleme : 01 Ekim 2024 01:26

Amasya'nın Merzifon ilçesinde evinin penceresinden bir adam etrafa rastgele ateş açtı. Olayda bir polisin yaralanmasına neden olan şahıs çevredekilere de korku dolu anlar yaşattı. Evinde yakalanarak etkisiz hale getirip karakola götürülen saldırgan koluna giren polisler tarafından polis aracının arkasına sert şekilde bindirildi.

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Amasya​'nın Merzifon​ ilçesine bağlı Mahsen Mahallesi'nde yaşayan Himmet Ç., pompalı tüfekle evinin penceresinden rastgele ateş​ etti. Çevredeki vatandaşlar durumu polise bildirdi. Mahalleye gelen polis ekiplerine de ateş eden adamın, bir polisin kolundan hafif şekilde yaralanmasına neden oldu.

Çevredekilere korku dolu anlar yaşatan şahsın polise ateş ettiği anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Psikolojik sorunlarının olduğu öğrenilen saldırgan eve giren polis ekiplerince etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Karakola götürülürken polis aracının arkasına sert şekilde bindirildi. Bu görüntüler İstanbul'da bir hafta önce şehit edilen polis memuru Şeyda Yılmaz'ı vuran saldırganın polis aracına bindirildiği görüntüleri akıllara getirdi.

EŞİNİN TERK ETTİĞİ ÖĞRENİLDİ

Eşinin bir süre önce terk ettiği öğrenilen ve psikolojik sorunlar yaşayan Himmet Ç., Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.