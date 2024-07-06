Amasya’da yıldırım felaketi: 76 hayvan öldü, çoban tedavi altında!

06 Temmuz 2024 00:04 - Güncelleme : 06 Temmuz 2024 00:27

Amasya'da koyun sürüsüne yıldırım isabet etmesi sonucu 76 küçükbaş hayvan öldü. Olayda hafif yaralanan çoban hastaneye kaldırıldı.

ÇOBAN TEDAVİ ALTINDA

Olay, Akdağ'ın eteklerindeki Kışlacık köyü Kuzoluk mevkiinde meydana geldi. Sefer, Recep ve Mehmet Kürkçü'ye ait koyunlar arazide otladığı esnada sağanak etkili oldu. Şiddetini artıran sağanakla birlikte ağacın altına sığınan sürüye yıldırım isabet etti. Çoban Mehmet Kürkçü de yıldırımdan etkilendi.

76 KÜÇÜKBAŞ HAYVAN ÖLDÜ

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine acil sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Kürkçü'nün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. İlk incelemede 76 küçükbaşın hayvanın öldüğü belirlendi.

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.