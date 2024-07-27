Tgrt Haber
Haberler>Gündem>Amasyalı çocukların güldüren talepleri! Belediye başkanından alkışlanacak hareket

Amasyalı çocukların güldüren talepleri! Belediye başkanından alkışlanacak hareket

Editör: Fatimatüzzehra Maslak / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
27 Temmuz 2024 11:54 - Güncelleme : 27 Temmuz 2024 11:58

Amasyalı köylü çocukların park eylemi sosyal medyada gündem oldu. Çocukların güldüren talebine ise belediye başkanından hemen cevap geldi.

Amasyalı köy çocukları yıllardır istedikleri park alanı için kendi eylemlerini başlattılar. Köyün muhtarına başlattıkları eyleme belediye başkanından cevap geldi.

AMASYALI ÇOCUKLARIN GÜLDÜREN TALEPLERİ! 

Amasya'nın Yeşilöz köyünde bir grup çocuk köyde oyun parkı yapılması için eylem yaptı.

Amasyalı çocukların güldüren talepleri! Belediye başkanından alkışlanacak hareket - 1. Resim

Pankartlar açıp “Park isteriz” sloganı atan çocukların sevimli talepleri paylaşıldığı sosyal medyada büyük ilgi gördü.

İl merkezine 45 kilometre uzaklıktaki köyün muhtarı Yasin Kurt, yaz döneminde İstanbul'dan gelen çocukların da eklenmesiyle köyde sayıları artan çocuklara oyun parkı yapılması yönündeki taleplerini yetkililere aktardıklarını açıkladı.

Amasyalı çocukların güldüren talepleri! Belediye başkanından alkışlanacak hareket - 2. Resim

Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi de “Sevgili çocuklar, bizlere ilettiğiniz bu sevimli talebinizi en kısa sürede gerçekleştireceğiz” notuyla görüntüleri paylaştı.

İlgili Haberler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...