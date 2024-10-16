Amatör balıkçı gözlerine inanamadı! Oltayla 45 kiloluk balık yakaladılar

16 Ekim 2024 09:33 - Güncelleme : 16 Ekim 2024 09:34

Hatay'da balığa çıkan amatör balıkçılar 45 kiloluk devası bir balık yakaladı. Akdeniz Körfezi'ne açılan Atakan Gözüküçük, yakaladıkları 1,5 metre boya ve 45 kilogram ağırlığa sahip devasa balığı görünce şaşkına döndü.

Hatay​'ın Samandağ​ ilçesinde balık avlamak için açılan balıkçı​ Atakan Gözüküçük’ün oltasına devasa bir balık takıldı. Uzun uğraşlar sonrası bota çekmeyi başardığı yaklaşık 1,5 metre boya ve 45 kilogram ağırlığa sahip devasa boyuttaki balığı gören Gözüküçük, şaşkına döndü. Sosyal medyada paylaşılan balığın görüntüleri, görenlerin ilgisini çekti.

ŞAŞKINA DÖNDÜLER

Balığı yakalama anını ve yaşadığı şaşkınlığı anlatan Atakan Gözüküçük, “Oltamızı suya attık. Bana bir balık vurdu. Bu kadar büyük bir balık olacağını biz bile tahmin edemiyorduk, çıktığında gözlerimize inanamadık. Çok değerli ve inanılmaz bir balıktı. Sedat abimin bildiği yer, ben acemisiyim bu kadar büyük balıkların. Allah'tan takımlarım güzel bağlanmıştı.

Oltayı kırmadan, boğuşarak ve zaferle dev balığı çıkarttık. Balık dönüşünde çok yorulduğumuz için artık kol kaldırmıyordu, tartamadık. 45 kilogramın üstünde bir balık. Ayrıyeten yani zaten normal bir eften püften bir oltayla çekilecek gibi bir balık değil. Kimse bu kadar büyük balık çıkacağını bilemiyordu. Bekle bekle aşağıdan bir tane kaya parçası, bir tekne, bir batık çıkartıyor çünkü artık ya olta kopacak ya aşağıdaki gelecekti ama sonunda çıktı. Canlı palamut balığına vurdu, tek bir iğne saplanmıştı. Yemi parçalamış. Adamakıllı yiyememiş bile ama tek iğneyle de çıkartmayı başardık” ifadelerini kullandı.