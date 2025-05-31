Ambulans geç mi geldi? Sağlık Bakanlığı'ndan Oğuz Murat Aci iddialarına cevap

İstanbul Eyüpsultan'dan 17 yaşındaki Timur Cihantimur'un aracıyla çarparak ölümüne neden olduğu Oğuz Murat Aci hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı. Sağlık Bakanlığı "Ambulans geç geldi" iddialarına yanıt verdi.

Sağlık Bakanlığı, Oğuz Murat Aci'nin ölümüne ilişkin yeni açıklamalar yaptı. İstanbul'da meydana gelen ATV kazasında hayatını kaybeden 29 yaşındaki Oğuz Murat Aci ve yaralılara müdahale etmek için ambulansın bölgeye 73 dakikada ulaştığı iddialarının gerçeği yansıtmadığı, ilk ambulansın 11 dakikada kaza yerine vardığı bildirildi.

AMBULANS 73 DAKİKADA GELDİ İDDİASI

Sağlık Bakanlığı, İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde 1 Mart 2024 tarihinde meydana gelen ATV kazasında hayatını kaybeden Aci ve yaralılara müdahale etmek için bölgeye yönlendirilen ambulansların 73 dakikada olay yerine ulaştığına yönelik iddialara ilişkin açıklama yaptı.

İDDİALAR YALANLANDI

Açıklamada, kaza günü olay yerine merkezden 5 ambulansın yönlendirildiği ifade edilerek, "İlk ambulans, yaralıların olduğu kaza yerine 11 dakika sonra varmıştır. Solunum-nabzı olmayan Murat Aci'ye ilk müdahale olay yerinde yapılmıştır. 20 dakika kalp masajı yapılmasına rağmen nabız geri döndürülememiş; ancak hasta genç olduğu için ambulansta da müdahaleye devam edilmiştir. Murat Aci, 25 dakikada hastaneye ulaştırılmıştır. Hastaneye varıncaya kadar geçen toplam süre 56 olmakla birlikte; bu sürenin 45 dakikası hastaya müdahale ile geçmiştir" ifadelerine yer verildi.