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 | Bengül Arıca

Oğuz Murat Aci'nin hayatını kaybettiği kazayla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı!

İstanbul'da meydana gelen Oğuz Murat Aci'nin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Kazanın hemen ardından çekilen görüntülerde kazaya karışan araçlar ve yerde yatan yaralılar görünüyor.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
24.05.2025
saat ikonu 15:14
|
GÜNCELLEME:
24.05.2025
saat ikonu 15:29

Türkiye’nin gündemini sarsan ATV kazasının yeni görüntüleri ortaya çıktı. İstanbul Eyüpsultan'da geçtiğimiz yıl meydana gelen kazada arızalanan ATV'sini emniyet şeridine çeken 29 yaşındaki Oğuz Murat Aci, 17 yaşındaki Timur Cihantimur'un kullandığı otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetmiş, 5 kişi de yaralanmıştı. Korkunç kazanın ardından Timur Cihantimur ve annesi Eylem Tok önce Mısır'a sonrasında ise ABD'ye kaçmıştı.

Oğuz Murat Aci'nin hayatını kaybettiği kazayla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı!

MURAT ACİ'NİN EŞİ ŞİKAYETİNDEN VAZGEÇTİ

Olayla ilgili soruşturma sürerken 14 ay sonra Oğuz Murat Aci’nin eşi Şükriye Aci'den flaş bir karar geldi. Aci, "Maddi ve manevi zararımız giderilmiştir" ifadelerinin yer aldığı dilekçeyle şikayetinden vazgeçti. Aci’nin eşinin, yapılan anlaşma sonucu şikâyetini geri çekmesi gündeme bomba gibi düştü. Olayın yankıları sürerken yeni bir gelişme daha yaşandı.

Oğuz Murat Aci'nin hayatını kaybettiği kazayla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı!

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Geçtiğimiz yıl Mart ayında yaşanan kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı. Kazanın hemen ardından çekilen görüntülerde kazaya karışan araçlar ve yerde yatan yaralılar görünüyor.

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