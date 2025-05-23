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 | Emir Yücel

Eylem Tok davası düşüyor iddiası! Türkiye’ye iade edilecekler mi? Dışişleri Bakanlığı devrede

İstanbul Eyüpsultan’daki trafik kazasının ardından yurt dışına kaçan Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur hakkındaki soruşturmada flaş bir gelişme yaşandı. Kazada hayatını kaybeden Oğuz Murat Aci’nin eşi Şükriye Aci’nin şikâyetten vazgeçmesi aileyi ikiye böldü. Peki, bu karar yargılamayı nasıl etkileyecek? Kırmızı bülten kalkacak mı? Avukat Mustafa Zafer, dava sürecinin detaylarını ve olası cezaları Tgrthaber.com’a anlattı. İşte Türkiye'nin konuştuğu dava hakkında yapılan flaş röportaj...

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Eylem Tok davası düşüyor iddiası! Türkiye’ye iade edilecekler mi? Dışişleri Bakanlığı devrede
KAYNAK:
Emir Yücel
|
GİRİŞ:
23.05.2025
saat ikonu 10:10
|
GÜNCELLEME:
23.05.2025
saat ikonu 10:16

İstanbul Eyüpsultan’da 14 ay önce yaşanan ve bir kişinin ölümüyle sonuçlanan trafik kazasının yankıları sürüyor. Kazadan hemen sonra oğluyla birlikte yurt dışına kaçan Eylem Tok ve 17 yaşındaki oğlu hakkında İstanbul Cumhuriyet Savcılığı’nca yürütülen soruşturmada çarpıcı bir gelişme yaşandı. Kazada hayatını kaybeden Oğuz Murat Aci’nin eşi Şükriye Aci’nin, “Maddi ve manevi zararım giderildi, şikâyetten vazgeçiyorum” şeklindeki dilekçesi hukuk dünyasında tartışma başlattı.

(Şükriye Aci)

Eylem Tok davası düşüyor iddiası! Türkiye’ye iade edilecekler mi? Dışişleri Bakanlığı devrede

Peki, bu karar Eylem Tok ve oğlunun Türkiye’ye iade edilmesi durumunda yargılama sürecini nasıl etkileyecek? Şüphelilerin alabileceği cezalar neler? Şükriye Aci’nin şikâyetten vazgeçmesi, ailenin diğer fertlerinin haklarını nasıl etkileyecek?

(Av. Mustafa Zafer)

Eylem Tok davası düşüyor iddiası! Türkiye’ye iade edilecekler mi? Dışişleri Bakanlığı devrede

Avukat Mustafa Zafer, Tgrthaber.com ile yaptığı röportajda tüm merak edilenleri cevapladı. İşte detaylar…

DAVA DOSYASI DÜŞÜYOR MU?

Eylem Tok ve oğlunun Türkiye’ye iade edilmesi halinde, haklarında bir ceza yargılaması yapılacak mı?

Eylem Tok ve 17 Yaşındaki Oğlunun Amerika’dan iade süreci tamamlanıp Türk Makamlarına teslim edilmesinden sonraki süreçte haklarında başlatılan soruşturma dosyası ifadelerin alınmasıyla birlikte çok hızlı bir şekilde ceza davasına dönüşecek.

Eylem Tok davası düşüyor iddiası! Türkiye’ye iade edilecekler mi? Dışişleri Bakanlığı devrede

İşte bu süreçten sonra yani yargılamanın ülkemizde yapılmaya başlamasından sonra herhangi bir şekilde şikâyete bağlı olmayan suçlamalardan ötürü şüpheliler hakkında üzerlerine atılı suçlamalardan ötürü kamu davası görülmeye başlanacak. Cumhuriyet Savcılığı'na şikâyetten vazgeçme dilekçesinin verilmiş olması söz konusu şüpheliler hakkında bir kamu davası açılmayacağı anlamı taşımamaktadır.

Eylem Tok davası düşüyor iddiası! Türkiye’ye iade edilecekler mi? Dışişleri Bakanlığı devrede

TOK AİLESİ NE KADAR CEZA ALACAK?

Şüphelilerin alması muhtemel cezalar neler?

Henüz bir iddianame düzenlenmediği için şüphelilerin üzerine atılı suçlarında tam olarak ne olduğunu bilmemekteyiz. Ancak medyada yer buluna haberler kapsamında ve somut olayın özellikleri dikkate alındığında 17 yaşındaki suça sürüklenen çocuğun Türk Ceza Kanunu 85/2 maddesi yani Taksirle bir veya birden fazla kişinin ölümü ile bir veya birden fazla kişinin yaralanmasına neden olunduğundan kişi hakkında iki yıldan on beş yıla kadar hapis cezası verilebilir.

(Vefat eden Oğuz Murat Aci ve eşi Şükriye Aci)

Eylem Tok davası düşüyor iddiası! Türkiye’ye iade edilecekler mi? Dışişleri Bakanlığı devrede

Öte taraftan anne Eylem Tok hakkında ise olay yerindeki cep telefonlarının toplandığı iddiası var şayet bu iddianın yapılacak yargılama sonrasında tespit edilmesi halinde nitelikli yağma suçundan beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı işlenmesi durumunda 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası verilmesi mümkün olabilir.

Eylem Tok davası düşüyor iddiası! Türkiye’ye iade edilecekler mi? Dışişleri Bakanlığı devrede

Ceza Yargılamaları sanki hiç tazminat ödenmemiş gibi aynen yapılacak ise Oğuz Murat Aci’nin eşine kan parası neden ödendi?

Ceza yargılamalarında soruşturma aşamasında maddi zarar ve kayıpların giderilmesi halinde suçlulara verilecek cezalar bir parça indirilebiliyor. Ayrıca Oğuz Murat Aci’nin eşi tarafından savcılığa verilen dilekçede çok net bir biçimde “(…) konu olaydan ötürü yargılanması muhtemel davaya katılma talebi de bulunmamaktadır” şeklinde beyanları mevcut. Bunun hukuk dünyasında yarattığı anlam şudur. Biz suçtan zarar gören mağdur olarak sanıklar hakkında bir yargılama yapılırsa buna katılmayacağız. Verilen karar ne olursa olsun. Bu karara karşı herhangi bir şekilde itiraz, istinaf ya da temyiz hakkımızı peşinen kullanmayacağız demek. Davaya katılma talebinden vazgeçmekten şunu anlamamız gerekiyor aslında yapılacak ceza yargılamasında söz konusu sanıklara infaz kanununa göre yatırı olmayan çok az bir ceza çıksa bile biz bu kararı yüksek mahkemeye taşımayacağız bunu da peşinen bildiriyoruz demek.

Eylem Tok davası düşüyor iddiası! Türkiye’ye iade edilecekler mi? Dışişleri Bakanlığı devrede

Öte yandan suçun işlendiği sırada arabayı kullanan suça sürüklenen çocuğun 18 yaşını doldurmamış olması zaten yaş küçüklüğü nedeniyle cezada bir indirim nedeni. Birde maddi zararın giderilmesi nedeniyle ayrıca cezada bir indirime gidilebilecek olması umarız ki ülkemizde yeniden bir cezasızlık algısını doğuracak tartışmalara neden olmaz.

Eylem Tok davası düşüyor iddiası! Türkiye’ye iade edilecekler mi? Dışişleri Bakanlığı devrede

"VERİLEN DİLEKÇENİN TESİRİ OLMAZ"

Oğuz Murat Aci’nin eşi Şükriye Aci tarafından savcılığa verilen şikâyetten vazgeçme dilekçesinin Anne Pervin Aci ile Baba Özer Aci’nin şikâyetine bir etkisi olur mu?

Kesinlikle olmaz. Suçtan zarar görenlerden biri Oğuz Murat Aci’nin eşi ve geride bıraktığı evladı olmakla birlikte aslında bu suçtan zarar gören diğer aile bireyleri de yine Oğuz Murat Aci’nin annesi ve babasıdır. Dolayısıyla her ne kadar gelinen noktada aile ikiye bölünmüş gibi görülse de anne ve babanın hem savcılık nezdindeki suç duyuruları hem de manevi yönden talep edebilecekleri hukuk davalarında Şükriye Aci’nin verdiği dilekçenin bir tesiri olmaz.

Eylem Tok davası düşüyor iddiası! Türkiye’ye iade edilecekler mi? Dışişleri Bakanlığı devrede

"TÜRKİYE'YE İADE EDİLECEKLER"

Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur hakkında çıkarılan kırmızı bülten kalkacak mı?

Haklarında kırmızı bülten çıkarılan anne ve oğul bu karar ile Amerika’da yakalandılar. Ve Türk Makamlarına iade edilmek üzere de haklarında Amerikan Mahkemeleri bir karar verdi. Bu durumda özellikle Adalet Bakanlığımız ile Dışişleri Bakanlığımız ortak yürüttükleri bu çalışma sonrasında çok kısa bir zaman içinde anne ve oğulun ülkemize iade edileceğini ön görmekteyiz.

Eylem Tok davası düşüyor iddiası! Türkiye’ye iade edilecekler mi? Dışişleri Bakanlığı devrede

Vefat eden Oğuz Murat Aci’nin eşi tarafından şikâyetten vazgeçilmesi haklarında kırmızı bülten çıkarılması kararını kaldırmayacağı gibi Amerika’daki Mahkemelerin Türkiye’ye iade edilmesi noktasındaki kararı da ortadan kaldırmaz.

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