Amedspor kutlamalarında Diagne'nin açtığı bayrak krize neden oldu

Şampiyonluk sevinci, Iğdır Stadı’nda kısa süreli bir gerginliğe dönüştü. Amed Sportif Faaliyetler’in golcüsü Mbaye Diagne’nin açtığı Senegal bayrağı, ilk anda farklı bir simge sanılınca güvenlik ekipleri müdahale etti. Yaşanan yanlış anlaşılma, bayrağın Senegal’e ait olduğunun anlaşılmasıyla son buldu

Amedspor kutlamalarında Diagne'nin açtığı bayrak krize neden oldu
04.05.2026
17:59
04.05.2026
17:59

Amed Sportif Faaliyetler'in Senegalli forveti 'nin şampiyonluk kutlamalarında ülkesinin bayrağını açması yanlış anlaşıldı.

Amed Sportif Faaliyetler'in şampiyonluk kutlamalarında Senegalli forvet Mbaye Diagne'nin açtığı Senegal bayrağı, ilk anda yanlış anlaşılması üzerine kısa süreli bir gerginliğe neden oldu.
Amed Sportif Faaliyetler, TFF 1. Lig'in son haftasında Iğdır FK ile 3-3 berabere kalarak Süper Lig'e yükseldi.
Forvet Mbaye Diagne, kutlamalar sırasında ülkesinin bayrağını açtı.
Bayrak, polis ekipleri tarafından ilk anda farklı bir simge olarak değerlendirildi.
Güvenlik güçleri ve Iğdır Emniyet Müdürü Niyazi Turgay, bayrağın indirilmesini istedi.
Bayrağın Senegal'e ait olduğunun anlaşılması üzerine gerginlik sona erdi.
Diagne, gerginlik yatıştıktan sonra bayrağı yeniden açarak kutlamalara devam etti.
SENEGAL BAYRAĞI YANLIŞ ANLAŞILINCA GERGİNLİK ÇIKTI


TFF 1. Lig'in son haftasında Iğdır FK ile 3-3 berabere kalarak 'e yükselen Amed Sportif Faaliyetler'in kutlamalarında Diagne'nin açtığı Senegal bayrağı kısa süreli gerginliğe neden oldu. Diyarbakır ekibinin golcü oyuncusu Diagne, şampiyonluk coşkusuna ortak olmak için sahada Senegal bayrağı açtı. Ancak bayrak, ilk anda polis ekipleri tarafından farklı bir simge olarak değerlendirildi. Bu yanlış anlaşılma üzerine güvenlik güçleri oyuncuya müdahalede bulunarak bayrağın indirilmesini istedi. Olay yerine gelen Iğdır Emniyet Müdürü Niyazi Turgay ve korumalar da bayrağın kaldırılması yönünde uyarıda bulundu. Yaşanan bu durum kısa süreli bir gerginliğe neden oldu. Bayrağın Senegal'e ait olduğunun anlaşılmasıyla birlikte ortalık sakinleşti. Gerginliğin yatışmasının ardından Diagne, bayrağı yeniden açarak takımının Süper Lig'e yükselme sevincini kutlamaya devam etti.

