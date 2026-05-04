Amed Sportif Faaliyetler'in Senegalli forveti Mbaye Diagne'nin şampiyonluk kutlamalarında ülkesinin bayrağını açması yanlış anlaşıldı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Amedspor kutlamalarında Diagne'nin açtığı bayrak krize neden oldu Amed Sportif Faaliyetler'in şampiyonluk kutlamalarında Senegalli forvet Mbaye Diagne'nin açtığı Senegal bayrağı, ilk anda yanlış anlaşılması üzerine kısa süreli bir gerginliğe neden oldu. Amed Sportif Faaliyetler, TFF 1. Lig'in son haftasında Iğdır FK ile 3-3 berabere kalarak Süper Lig'e yükseldi. Forvet Mbaye Diagne, kutlamalar sırasında ülkesinin bayrağını açtı. Bayrak, polis ekipleri tarafından ilk anda farklı bir simge olarak değerlendirildi. Güvenlik güçleri ve Iğdır Emniyet Müdürü Niyazi Turgay, bayrağın indirilmesini istedi. Bayrağın Senegal'e ait olduğunun anlaşılması üzerine gerginlik sona erdi. Diagne, gerginlik yatıştıktan sonra bayrağı yeniden açarak kutlamalara devam etti.

SENEGAL BAYRAĞI YANLIŞ ANLAŞILINCA GERGİNLİK ÇIKTI



TFF 1. Lig'in son haftasında Iğdır FK ile 3-3 berabere kalarak Süper Lig'e yükselen Amed Sportif Faaliyetler'in kutlamalarında Diagne'nin açtığı Senegal bayrağı kısa süreli gerginliğe neden oldu. Diyarbakır ekibinin golcü oyuncusu Diagne, şampiyonluk coşkusuna ortak olmak için sahada Senegal bayrağı açtı. Ancak bayrak, ilk anda polis ekipleri tarafından farklı bir simge olarak değerlendirildi. Bu yanlış anlaşılma üzerine güvenlik güçleri oyuncuya müdahalede bulunarak bayrağın indirilmesini istedi. Olay yerine gelen Iğdır Emniyet Müdürü Niyazi Turgay ve korumalar da bayrağın kaldırılması yönünde uyarıda bulundu. Yaşanan bu durum kısa süreli bir gerginliğe neden oldu. Bayrağın Senegal'e ait olduğunun anlaşılmasıyla birlikte ortalık sakinleşti. Gerginliğin yatışmasının ardından Diagne, bayrağı yeniden açarak takımının Süper Lig'e yükselme sevincini kutlamaya devam etti.

