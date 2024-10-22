Ameliyat sonrası hayatı kabusa döndü! Farklı doktora gidince gerçeği öğrendi

22 Ekim 2024 12:46 - Güncelleme : 22 Ekim 2024 12:46

Murat Polat isimli hastanın hayatı İstanbul Beşiktaş'ta özel bir hastanede diyabet hastalığı nedeniyle girdiği ameliyat sonrası kabusa döndü. Kendisine söylenilmeden midesinin yarısının alındığını söyleyen hasta gerçeği başka bir doktora tedavi olmak için gittiğinde öğrendiğini belirtti. İşte akılalmaz olayın detayları...

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İstanbul Beşiktaş'ta özel bir hastanede diyabet hastalığı nedeniyle ameliyat olan Murat Polat isimli hasta ölümden döndü. Geçtiğimiz yıl Nisan ayında özel bir hastaneye diyabet hastalığı tedavisi için giden Murat Polat'a ameliyat olması gerektiği ve ameliyat sonrasında hastalıktan büyük ölçüde kurtulacağı söylendi. Polat, operasyonu kabul etti.

6 AYDA 17 KİLO VERDİ

Polay ameliyat sonras 6 ay içerisinde 17 kilo verdi. Bir sorun olduğunu fark eden hasta, kontrol amacıyla gittiği hastanede "Her şey yolunda" denilmesi üzerine şüphelenerek başka bir doktora başvurdu.

GERÇEĞİ ÖĞRENİNCE ŞOKE OLDU!

Başka bir doktora kontrole giden Polat, tetkiklerin ardından midesinin bir bölümünün habersiz şekilde alındığını ve kendisi gibi bir hastaya böyle bir operasyonun yapılmasının ölüme bile götüreceğini öğrendi. Yeni gittiği doktor ile tedavisinin 5 yıl süreceği ve 5 yılın sonunda eski sağlığına kavuşacağını öğrenen Polat, avukatı vasıtasıyla ameliyatı gerçekleştiren doktor Alper Çelik ve hastaneden şikayetçi oldu.

HASTANENİN DE VERGİ KAÇIRDIĞINI İDDİA ETTİ

Bu süreçte operasyonu gerçekleştiren Alper Çelik'in daha önce de birçok hastanın sağlığı ile oynadığını, bazılarının ise ölümüne neden olduğunu iddia eden Polat, doktorun meslekten men edilmesini istedi. Kendisine kayıt dışı olarak işlem yapıldığını, vergi vermemek için yasal evrak verilmediğini de belirten Polat, hastanenin de vergi kaçırdığını iddia etti.

YAŞADIKLARINI ANLATTI

Yaşadığı süreci anlatan Murat Polat, "Geçtiğimiz yıl Nisan ayında diyabet için ameliyat yapıldı. Sonrasında sürekli olarak sağlığım kötü gitmeye başladı. Ameliyatı yapan doktor 7-8 kilo vermem gerektiğini söylerken ben 17 kilo verdim. Daha sonraki süreçte doktorla yaptığım görüşmede durumumum iyi olduğu, ve mideme dokunulmadığı ısrarla söylendi. Farklı bir doktora göründüğümde ise midemin yarısının alındığını öğrendim. Eski sağlığıma dönemim 5 yıl süreceğini öğrendiğimde ise hastane ve doktordan şikayetçi oldum. 81 kilo ile başladığım ameliyat sürecinde 6 ay içerisinde 64 kiloya kadar düştüm. Bu sürecin ardından yasal haklarımızı arayacağımızı söylediğimizde hastane bize tedavi masraflarını karşılamayı ve para vermeyi teklif etti ama kabul etmedik. Bunun dışında da ameliyat ücretini bir odada hiçbir resmi evrak vermeden elden aldılar. Sadece bir boş kağıda yazılmış olarak bilgileri veriyorlar. Benim amacım sağlık bakanlığının bu tarz insan sağlığını bozan işletmelere ve böyle şarlatan doktorlara izin vermemesi" dedi.