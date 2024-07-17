Anaokulunda şoke eden görüntüler! Çocuklar üst üste uyutuldu, okul sahibi 'komplo' dedi

17 Temmuz 2024 15:53 - Güncelleme : 17 Temmuz 2024 16:44

Sarıyer Tarabya'da bulunan Özel Kemer Anaokulu'nda kaydedilen görüntüler şoke etti. Çocukların bakımsız ve sağlıksız koşullarda bir odada adeta üst üste yattığı görüntüler sosyal medyada tepki çekti.

Sosyal medyada yayılan görüntülerin ardından kreşin sahibi Yeşim Bilek açıklama yaptı. Bilek okuldan ayrılan öğretmenlerin bir kumpası olduğu ve şahsi sebeplerle bu görüntülerin kurgulandığını 22 yıldır okulu işlettiğini bir kere böyle suçlamalara maruz kalmadığını söyleyerek kendini savundu.

"22 SENEDİR HERHANGİ BİR SORUN VE ŞİKAYET BULAMAZSINIZ"

Okulun kapılarını gazetecilere açan Yeşim Bilek, “Ben 2003’ten beri burada bu okulu işletiyorum ve yüzlerce çocukla, aileyle bu süreci yönettik. 22 yıl çok uzun bir süre. 22 yıl içerisinde Tarabya Kemer Anaokulu ile ilgili herhangi bir sorun ve şikayet bulamazsınız. Benim velilerim beni bilirler zaten. Buraya Tarabya Kemer Anaokulu diye değil Yeşim Bilek diye gelir insanlar. Ben sabah 7’de okulumu açarım. Akşam 7’ye kadar da okulum açıktır. Akşam 7’de de en son çocuğumu kendim gönderirim" ifadelerini kullandı.

"TAMAMEN KİŞİSEL BİR MEVZU"

Okuldan ayrılan birkaç öğretmenin kendilerine komplo kurduğunu savunan Bilek, "Okulumuzdan ayrılan birkaç tane öğretmenimiz bir şeye kızmış ve bu videoları yayınlamış. Ben ilahi adalete inanıyorum. Aşağıda bizim bir müştemilat alanımız var. Oraya girilmemesi gerektiği halde bu videoları hazırlamak için girmişler. Bu videolar bir şekilde sızmış. Hiç önemli değil. Ben 22 yıl bu işe emek verdim. 22 yıl boyunca 1 kişi bile zehirlenmedi bunu araştırabilirsiniz. Bunu yapan öğretmenim en sevdiğim öğretmenlerimden biridir. Çok da iyi bir kızdır. Söylediklerinin doğru olmadığını da biliyor. O yüzden hala çok şaşkınım. Tamamen kişisel bir mevzu. Ayrıca giden öğretmenler bu okulda 3-4 yıl çalışmışlardı. Bu videoyu çekmek giderken mi akıllarına gelmiş” şeklinde konuştu.

İddialar üzerine okula gelen bir veli ise, “Bu arada ben de iddialara inanmıyorum. Haberi gördüm kreşe geldim. 3 yıl kadar kızım bu kreşte. Bu olaya inanmıyorum” diye konuştu.