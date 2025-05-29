Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Anayasa Komisyonu’nun ilk toplantı tarihi belli oldu

Son dakika haberi: Yeni anayasa için oluşturulan komisyonun ilk kez toplanacağı tarih belli oldu. Anayasa Komisyonu'nun ilk toplantısını 4 Haziran’da Beştepe'de yapılacak.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
29.05.2025
saat ikonu 11:00
|
GÜNCELLEME:
29.05.2025
saat ikonu 11:37

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni anayasa için komisyon kurulsun talimatı verdi. AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu hızla talimatı sonuçlandırdı ve yeni anayasa için komisyon oluşturuldu.

Anayasa Komisyonu’nun ilk toplantı tarihi belli oldu

10 kişiden oluşan ekibe Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlık edecek onun yokluğunda ise yerine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz bakacak.

İŞTE KOMİSYONDAKİ İSİMLER...

Komisyondaki isimler ise şöyle;

  • Cevdet Yılmaz (Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Komisyon Başkanı)
  • Efkan Ala (AK Parti Genel Başkanvekili)
  • Mustafa Elitaş (AK Parti Genel Başkanvekili)
  • Hayati Yazıcı (AK Parti Genel Başkan Yardımcısı)
  • Ali İhsan Yavuz (AK Parti Genel Başkan Yardımcısı)
  • Ömer Çelik (AK Parti Sözcüsü)
  • Abdullah Güler (AK Parti Grup Başkanı)
  • Özlem Zengin (AK Parti Grup Başkanvekili)
  • Muhammet Emin Akbaşoğlu (AK Parti Grup Başkanvekili)
  • Bahadır Yenişehirlioğlu (AK Parti Grup Başkanvekili)

İLK TOPLANTI İÇİN TARİH BELİRLENDİ

Anayasa Komisyonu'nun ilk toplantısını 4 Haziran’da yapılacak. Çalışmalar yaz boyunca sürecek ve bazı toplantılara Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlık edecek.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda, "10 hukukçu arkadaşımı görevlendirdim ve şimdi bu hukukçu arkadaşlarımız çalışmaya başlayacaklar" demişti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasa için kritik hamle! Her şey sil baştan
DEM Parti'den yeni anayasa çağrısı: Bin yıllık kardeşliğimizi güvence altına alabiliriz
ETİKETLER
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.