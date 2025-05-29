Anayasa Komisyonu’nun ilk toplantı tarihi belli oldu

Son dakika haberi: Yeni anayasa için oluşturulan komisyonun ilk kez toplanacağı tarih belli oldu. Anayasa Komisyonu'nun ilk toplantısını 4 Haziran’da Beştepe'de yapılacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni anayasa için komisyon kurulsun talimatı verdi. AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu hızla talimatı sonuçlandırdı ve yeni anayasa için komisyon oluşturuldu.
10 kişiden oluşan ekibe Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlık edecek onun yokluğunda ise yerine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz bakacak.
Komisyondaki isimler ise şöyle;
Anayasa Komisyonu'nun ilk toplantısını 4 Haziran’da yapılacak. Çalışmalar yaz boyunca sürecek ve bazı toplantılara Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlık edecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda, "10 hukukçu arkadaşımı görevlendirdim ve şimdi bu hukukçu arkadaşlarımız çalışmaya başlayacaklar" demişti.