Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya'dan acı haber: 4 yaşındaki torunu camdan düştü

28 Temmuz 2024 22:29 - Güncelleme : 28 Temmuz 2024 22:46

Bursa'nın Mahmut Çelebi Mahallesi’ndeki evlerinde oyun oynayan 4 yaşındaki K.Ö açık camdan dengesini kayberek düşüp yaralandı. 2’inci kattan yere düşen küçük çocuk, bir süre yerde hareketsiz halde kaldı.

BURSA ŞEHİR HASTANESİ'NE SEVK EDİLDİ

Küçük çocuğun düştüğünü gören anne, 112 Acil Servis Merkezi'ni aradı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan çocuk, ilk olarak İznik Devlet Hastanesi'ne, ardından Bursa Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.