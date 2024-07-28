Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya'dan acı haber: 4 yaşındaki torunu camdan düştü
Editör: Banu İriç / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
28 Temmuz 2024 22:29 - Güncelleme : 28 Temmuz 2024 22:46
AYM Başkanı Kadir Özkaya'nın 4 yaşındaki torunundan kötü haber geldi. Cam kenarında oyun oynayan küçük çocuk bir anda düştü.
Bursa'nın Mahmut Çelebi Mahallesi’ndeki evlerinde oyun oynayan 4 yaşındaki K.Ö açık camdan dengesini kayberek düşüp yaralandı. 2’inci kattan yere düşen küçük çocuk, bir süre yerde hareketsiz halde kaldı.
BURSA ŞEHİR HASTANESİ'NE SEVK EDİLDİ
Küçük çocuğun düştüğünü gören anne, 112 Acil Servis Merkezi'ni aradı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan çocuk, ilk olarak İznik Devlet Hastanesi'ne, ardından Bursa Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı