Ankara-Bolu sınırındaki yangının boyutu korkunç: Böyle felaket görmedim

25 Ağustos 2024 13:41 - Güncelleme : 25 Ağustos 2024 13:45

Geçtiğimiz günlerde Ankara'nın Kızılcahamam ilçesine bağlı Şahinler Köyü'nde bir orman yangını meydana gelmişti. Alevler Bolu sınırını geçerek Gerede ilçesine bağlı Demirler Köyü'ne sıçradı.

Yangının başlamasıyla birlikte olay yerine yüzlerce itfaiyeci, itfaiye aracı ve arasöz sevk edildi. Orman Genel Müdürlüğü ve Türk Silahlı Kuvvetlerine ait helikopterler de söndürme çalışmalarına destek verdi.

36 SAAT SONRA SÖNDÜRÜLEBİLDİ

36 saatten fazla süren yangın, müdahalelerin ardından kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının sürdüğü bölgede, itfaiye ekipleri olası bir yangın riskine karşı nöbet tutmaya devam ediyor.

"85 YAŞINDAYIM, BÖYLE BÜYÜK FELAKET BİR YANGIN GÖRMEDİM"

Demirler Köyünde yaşayan Mustafa Çelik, yaşadığı korkuyu İhlas Haber Ajansı muhabirine anlattı. Büyük bir felaket yaşadıklarını söyelyen Çelik, "Köyümüzde bir zarar yok canda ve malda. Yayla ve köyümüz yandı. Yaylada evimiz vardı yandı. 85 yaşındayım. Böyle büyük felaket bir yangın görmedim. Bu hepsi Allah'tan. Bu bize bir ibret ve ders. Milletimize geçmiş olsun” dedi.

"BİR HİLAL AY GİBİ KÖYÜ ÇEVRELEDİ"

Aynı köyde yaşayan Bedir Çoşkun ise “SEDAŞ'tan geliyor, Sakarya Elektrik Dağıtım şirketinden. Dağlardaki eski direkleri değiştiriyorlar. Oradaki kaynak gibi şeylerden tutuşmuş. İşçiler söndüremeyince kaçmışlar. Her zaman kuzeyden esen rüzgar bu sefer tersine güneyden esti. Hemen AFAD ve itfaiye geldi ama yanaşamadılar dağlara. Bir hilal ay gibi köyü çevreledi” ifadelerini kullandı.