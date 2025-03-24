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 | Baran Aksoy

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne soruşturma: 33 konser için inceleme yapılacak

Son dakika haberi: Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 33 konser hakkında kamu zararı iddiasıyla soruşturma izni verildi.

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Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne soruşturma: 33 konser için inceleme yapılacak
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
24.03.2025
saat ikonu 14:02
|
GÜNCELLEME:
24.03.2025
saat ikonu 14:33

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yönelik soruşturmanın ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne de soruşturma açıldı. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde, 33 konserle ilgili kamu zararı iddiası üzerine soruşturma izni verildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, 2021-2024 yılları arasında gerçekleştirilen çeşitli kültür ve sanat etkinliklerinin bir süredir müfettişler tarafından incelendiği belirtildi. 130 konseri kapsayan bu incelemenin tamamlandığı ve 33 konser için kamu zararı iddiasıyla soruşturma izni verilmesine karar verildiği ifade edildi.

İNCELEME TAMAMLANDI

ABB'den yapılan açıklama şu ifadeler kullanıldı:

"Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak 2021-2024 yılları arasında düzenlenen bir dizi kültür ve sanat etkinlikleri bir süredir müfettişler tarafından incelemeye alınmıştı. Müfettişler tarafından sürdürülen ve 130 konseri kapsayan hizmet alımlarına ilişkin inceleme tamamlanmıştır.

"97 KONSERDE USULSÜZLÜK TESPİT EDİLMEDİ"

Söz konusu inceleme sonucunda 97 konser için herhangi bir usulsüzlük tespit edilmemiş, bu etkinliklerle ilgili soruşturma izni verilmemiştir. Ancak 33 konser hakkında, kamu zararı iddiasıyla soruşturma izni verilmesi yönünde karar alınmıştır. Önemle belirtmek isteriz ki; bu etkinlikler daha önce Sayıştay’ın rutin denetimlerinde ve İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan teftişlerde detaylıca incelenmiş, herhangi bir olumsuz bulguya rastlanmamıştır. Karara konu olan ve hakkında inceleme yapılan 9 belediye çalışanı, hukuki haklarını kullanarak Bölge İdare Mahkemesi nezdinde itirazda bulunacaklardır"

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