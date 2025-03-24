İBB'ye kayyum ihtimali ortadan kalktı mı? Hukukçular bir noktaya dikkat çekti

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklandı, terör suçlamasından ise adli kontrolle serbest bırakıldı. İstanbul Valiliği'nin İmamoğlu'nun yerine vekil seçileceğini duyurması kayyum ihtimalini ortadan kaldırdı mı? Hukukçulara göre inisiyatif halen İçişleri Bakanlığı'nda...

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, hakkında yolsuzluk iddiaları ile başlatılan soruşturma kapsamında tutuklandı. “Terör” soruşturmasından ise adli kontrol kararıyla serbest kaldı. Yaşanna gelişmlerin ardından "İBB'ye kayyum atanacak mı?" sorusu akıllara gelirlerken bu sorunun cevabını da İstanbul Valiliği, çarşamba günü İBB Başkan Vekili seçileceği duyurmasıyla verdi.

İBB'YE KAYYUM ATANMA İTHİTMALİ VAR MI?

Peki vekil seçilecek olması İBB’ye kayyum atanmayacak anlamına mı geliyor? Hukukçular kararın içişleri bakanlığının inisiyatifinde olduğunu söylüyor. Marmara Üniversitesi Kamu Hukuku Ana Bilim Dalı Başkanı Ğrof. Dr. Selami Kuran, konuya ilişkin çok önemli açıklamalarda bulundu.

"YARGI KARARINA GEREK DUYMADAN KAYYUM ATAYABİLİR"

Kuran şu ifadeleri kullandı:

"Bir başkana, hakkında göreviyle ilgili, ‘terör örgütüyle iltisak veya irtibat’ gibi bir suçtan soruşturma ya da kovuşturma başlatılmış olması halinde, İçişleri Bakanlığı yargı kararına gerek duymadan o belediyeye kayyum atayabilir. İçişleri Bakanlığı kamu güvenliği gerekçesi ile böyle bir soruşturma geçirmiş olması sebebiyle başkana görevden el çektirebilir mi? Bir ihtimal"

SAVCILIĞIN İTİRAZI...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı İmamoğlu'nun terörden serbest bırakılmasına itiraz etmişti. Yapılan itiraz kabul edilirse, kayyum konusu yeniden gündeme gelme ihtimaline ilişkin de konuşan Kuran, "Başsavcılık ‘terör’ suçlamasından verilen tutuksuz yargılanma kararına itiraz etti. Asliye Ceza Mahkemesi’nin terör suçlamasından tutuklama kararı vermesi halinde süreç başa saracaktır ve böyle bir durumda kayyum da yeniden söz konusu olabilir" dedi.

AHMET TÜRK'ÜN YERİNE DE KAYYUM ATANMIŞTI

Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, 19 Ağustos’ta hakkında mahkeme kararı olmadığı halde devam eden soruşturmaları gerekçe gösterilerek görevden alınmış ve yerine kayyum atanmıştı. 2019’da dönemin Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eşbaşkanı Adnan Selçuk Mızraklı ve Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bedia Özgökçe Ertan da aynı şekilde görevden uzaklaştırılmıştı.