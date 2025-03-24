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 | Emir Yücel

İsrailli Gazeteci MİT tarafından deport edildi! İmamoğlu gösterilerinde yakalandı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınması ve ardından tutuklanma sürecini protesto eden vatandaşlar Saraçhane’de bir araya geldi. Göstericiler arasında bulunan ve paylaştığı video ile dikkat çeken İsrailli Michael Ganoe, Milli İstihbarat Teşkilatının yaptığı operasyonla yakalandı. İşlemlerinin ardından sınır dışı edilen Ganoe’nin paylaştığı videoda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni hedef aldığı görüldü.

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İsrailli Gazeteci MİT tarafından deport edildi! İmamoğlu gösterilerinde yakalandı
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
24.03.2025
saat ikonu 10:36
|
GÜNCELLEME:
24.03.2025
saat ikonu 11:06

İBB binası önünde toplanan göstericiler, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını protesto etti. Protestolar sırasında alanda bulunan İsrailli Gazeteci Michael Ganoe sosyal medya hesaplarından paylaşımlar yaparak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni hedef aldı.

Göstericiler arasında bulunan Ganoe, paylaştığı video sonrasında MİT tarafından yapılan operasyonla yakalandı.

İşlemlerinin ardından deport edilen Ganoe'nin, İsrail ordusu için yardımlar topladığı öğrenildi.

EVLERE TEMİZLİĞE GİDİYORDU!

İBB binasının bulunduğu Saraçhane'de göstericiler arasında dolaşan ve çektiği videolarla Türkiye'yi hedef alıp algı operasyonu yapan Michael Ganoe sınır dışı edildi.

Deport edilen İsrailli Gazeteci Michael Ganoe'nin 2012 yılında evlere temizliğe gittiği, daha sonrasında ise bir hukuk bürosunda Avukat olarak çalıştığı ve çeşitli dizilerde oyuncu olarak görev aldığı öğrenildi.

İSRAİL ORDUSUNUN KARARGAHLARINA GİRİYOR!

Son olarak Gazetecilik mesleğine geçiş yapan Ganoe'nin, İsrail Ordusunun karargahlarına da çok kez girip çıktığı ve İsrail ordusu için çeşitli ülkelerde yardım topladığı öğrenildi.

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