CHP olağanüstü kurultaya gidiyor! Kemal Kılıçdaroğlu aday olacak mı? TGRT Haber ekranlarında çarpıcı sözler

İstanbul'da 19 Mart Çarşamba günü gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, emniyetteki sorgusunun tamamlanmasının ardından Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne gönderilmişti. Ekrem İmamoğlu ve 91 kişinin ifade işlemleri için toplamda 34 savcı görevlendirilirken savcılıktaki işlemlerinin ardından Ekrem İmamoğlu tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Mahkeme heyeti, İmamoğlu’nun yolsuzluk suçlamasıyla tutuklanmasına karar verdi.

Ön seçim yaparak cumhurbaşkanı adayını belirleyecek olan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının 3. gününde olağanüstü kurultay kararı aldıklarını duyurmuştu. TGRT Haber'de yayımlanan Gündem Özel programına konuk olan Kamuoyu Araştırmacısı Mehmet Ali Kulat, CHP'de gerçekleşecek olan olağanüstü kurutayla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"İBB'YE KAYYUM ATAMA İHTİMALİ KUVVETLE MUHTEMEL"

Savcılığın yarın veya salı günü Ekrem imamoğlu ve Beylikdüzü belediye başkanının terörle ilişkilendirilmesiyle ilgili itirazı yapacaklarını düşündüğünü aktaran Kulat, "Bir kayyum ataması ihtimalinin hala kuvvetle muhtemel. İstanbul Büyükşehir Belediyesi için hem de Beylikdüzü Belediyesi için terörle ilgili devam eden soruşturmanın bir kayyum atanmasına neden olabilecek şekilde bir müeyyideye dönüşmesinin muhtemel olduğunu ifade etmek isterim" dedi.

"KURULTAYIN SONUÇLARINI ETKİLEYECEK KADAR ÇOK ÜYE VAR"

Kongre kararını almalarının nedeni olası devam eden soruşturmada yaşanabilecek bir kayyumun önüne geçmek için olduğunu belirten Kulat, "Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurultaya götürmesi için kendisine bir süre verileceğini ama bu sürenin öyle 15 gün değil de daha uzun bir süre yani 40 gün kadar bir süre olabilir. Dolayısıyla eğer aynı anda İstanbul Kongresi de İptal edilme durumu gündeme gelirse o süreç biraz daha uzayabilir. Çünkü önce İstanbul'un delegelerinin özelliği şu; kurultayın sonuçlarını etkileyecek kadar çok üye var" ifadelerini kullandı.

"KEMAL KILIÇDAROĞLU DA OLABİLİR"

Planlanan kongrede Kemal Kılıçdaroğlu'nun da aday olacağını düşündüğünü belirten Kulat, "Ama 2 kişi mi olur, 3 kişi mi olur onu şu anda kestirmek için biraz daha erken birkaç gün içinde o da şekillenir" dedi.