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 | Murat Makas

Son dakika | Ekrem İmamoğlu ve iki belediye başkanı görevden uzaklaştırıldı! Şişli Belediyesi için kayyum kararı

Son dakika haberi: İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanma kararı sonrası sıcak gelişmeler yaşanıyor. İçişleri Bakanlığı Ekrem İmamoğlu'nun görevden uzaklaştırıldığını açıklarken Şişli Belediyesi için kayyum atandığını duyurdu.

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Son dakika | Ekrem İmamoğlu ve iki belediye başkanı görevden uzaklaştırıldı! Şişli Belediyesi için kayyum kararı
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
23.03.2025
saat ikonu 16:51
|
GÜNCELLEME:
23.03.2025
saat ikonu 17:13

İçişleri Bakanlığı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun görevden uzaklaştırıldığını açıkladı. Tutuklanan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şaha görevden uzaklaştırıldı, yerine kayyum atandı.

https://x.com/TC_icisleri/status/1903805602251350441

ŞİŞLİ BELEDİYESİNE KAYYUM

İstanbul Büyükşehir, Beylikdüzü ve Şişli Belediye Başkanlarının İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmasına dair basın açıklaması şu şekilde:

1. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İMAMOĞLU,

-Hukuka Aykırı Olarak Kişisel Verileri Kaydetmek,
-Rüşvet Almak,

-Kamu Kurum veya Kuruluşlarının İhalesine Fesat Karıştırmak,

-Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma suçlarından İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliğinin 23.03.2025 tarihli ve 2025/347 sorgu no sayılı kararına istinaden tutuklanmış;

Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevinden uzaklaştırılmıştır.

2. İstanbul İli Beylikdüzü İlçe Belediye Başkanı Mehmet Murat ÇALIK,

İrtikap ve Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma suçlarından İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliğinin 23.03.2025 tarihli ve 2025/579 Sorgu sayılı kararına istinaden tutuklanmış; Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevinden uzaklaştırılmıştır.

3. İstanbul İli Şişli İlçe Belediye Başkanı Resul Emrah ŞAHAN,

Silahlı Terör Örgütüne Yardım Etme suçundan İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliğinin 23.03.2025 tarihli ve 2025/348 Sorgu sayılı kararına istinaden tutuklanmış;

Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevinden uzaklaştırılmıştır.

5393 sayılı Belediye Kanunun 45 ve 46'ncı maddeleri uyarınca Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, İstanbul Valiliğince Şişli Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 23.03.2025

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Sıkça Sorulan Sorular

Ekrem İmamoğlu neden gözaltına alındı?
19 Mart 2025'te Ekrem İmamoğlu, suç örgütü kurucusu olmak, irtikap, rüşvet, nitelikli dolandırıcılık, terör örgütüyle iş birliği ve yolsuzluk suçlamalarıyla gözaltına alındı.
ETİKETLER
#ibb
#ekrem imamoğlu
#içişleri bakanlığı
#kayyum
#Görevden Uzaklaştırma
#Resul Emrah Şaha
#Şişli Belediyesi
#Gündem
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