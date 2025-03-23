Son dakika | Ekrem İmamoğlu'nun yerine TBB başkanlığına geçecek isim belli oldu

İBB ve TBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Yolsuzluk" suçlamasıyla tutuklandı. Şişli Belediye Başkanı ve Beylikdüzü Belediye Başkanı da tutuklanırken, tutuklanan 3 başkan görevlerinden uzaklaştırıldı.

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması sonrası Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığı'na Zeydan Karalar'ın vekalet edeceği öğrenildi.

BAŞKANVEKİLİ SEÇİLECEK

Ayrıca İBB'de İmamoğlu yerine başkanvekilinin ne zaman seçileceği merak ediliyordu. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İmamoğlu yerine başkanvekili 25 Mart 2025 Çarşamba günü seçilecek.