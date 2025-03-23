İBB'de başkan vekilinin seçileceği tarih belli oldu

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk suçlamasıyla tutuklanmasının ardından İBB Meclisi'nde başkanvekili belirlemek için yapılacak görüşmenin tarihi belli oldu. Belediye başkan vekili seçimi için 26 Mart Çarşamba günü toplanılacak.

İçişleri Bakanlığı, yolsuzluk suçlamasıyla tutuklanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık'ın geçici olarak görevden alındığını açıkladı. Terör soruşturması nedeniyle tutuklanan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın yerine ise Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen kayyum olarak görevlendirildi.

İKİ BELEDİYEDE BAŞKANVEKİLİ SEÇİMİ

İstanbul Valiliği, İBB ve Beylikdüzü Belediye Meclislerinin, belediye başkan vekili seçimi için 26 Mart Çarşamba günü bir araya geleceğini açıkladı.

NE OLMUŞTU?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yolsuzluk soruşturması çerçevesinde tutuklandı. İmamoğlu, terör soruşturması kapsamında ise tutuksuz yargılanmasına karar verildi. Aynı soruşturma kapsamında; Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat tutuklandı.