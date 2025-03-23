İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Silivri’de! Marmara Cezaevi’ne böyle getirildi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, adliyedeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Silivri'deki Marmara Ceza İnfaz Kurumu'na getirildi. İmamoğlu'nun cezaevine nakledilmesi esnasında hem otoyolda hem de cezaevi çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı. Cezaevinin bulunduğu yola polis ve jandarma ekiplerinin kontrol noktası kurduğu da görüldü. Silivri Cezaevinde ayrıca Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ 21 Ocak 2025 tarihinden beri tutuklu bulunuyor.

48 ŞÜPHELİYE TUTUKLAMA KARARI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik "yolsuzluk" ve "terör" iddiasına yönelik soruşturma kapsamında sevk edildikleri nöbetçi hakimlikçe tutuklanmalarına karar verilen 48 şüphelinin İstanbul Adalet Sarayı'ndaki işlemleri tamamlandı.