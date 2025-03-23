İBB'ye kayyum atandı iddiası! DMM'den açıklama geldi

son dakika haberi: İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından bazı sosyal medya hesaplarında “İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne kayyım atandı” paylaşımları yapılmaya başlandı. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden konuya ilişkin bir açıklama geldi.

İçişleri Bakanlığı, yolsuzluk suçlamasıyla gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık'ın geçici olarak görevlerinden uzaklaştırıldığını duyurdu. Terör soruşturması çerçevesinde tutuklanan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın yerine ise Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen'in kayyum olarak atandığı aktarıldı.

Şişli Belediyesine kayyum atanmasının ardından bazı sosyal medya hesaplarında İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne de kayyum atandığına dair asılsız iddialar ortaya atıldı. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada bu iddialar yalanlandı.

İBB'YA KAYYUM ATANDI İDDİASI

DMM'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, “İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne kayyım atandı” iddiası doğru değildir. İçişleri Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir ve Beylikdüzü Belediye Başkanlarının tutuklu olmaları sebebiyle geçici bir tedbir olarak görevden uzaklaştırıldıklarını açıklamıştır.

"ASILSIZ İDDİALARA İTİBAR ETMEYİNİZ"

Buna bağlı olarak İstanbul Valiliği, 26 Mart 2025 Çarşamba günü İstanbul ve Beylikdüzü belediye meclislerinde Belediye Başkanı Vekilinin seçileceğini duyurmuştur. Dolayısıyla ilgili belediyelere kayyım atanması söz konusu değildir. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz"

https://x.com/dmmiletisim/status/1903834635886268778