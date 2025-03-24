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 | Emir Yücel

Ankara Büyükşehir Belediyesine soruşturma açıldı mı? İletişim Başkanlığından açıklama geldi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yönelik soruşturmanın ardından 'Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne de soruşturma açıldı' iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Konuyla ilgili İletişim Başkanlığına bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezinden açıklama gerçekleştirildi. Yapılan açıklamada; İddia edilenin aksine Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na ilişkin verilen soruşturma izni, ABB Başkanı Mansur Yavaş'ı değil konuyla ilgili personeli kapsamaktadır.' Denildi. İşte açıklamanın detayları...

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Ankara Büyükşehir Belediyesine soruşturma açıldı mı? İletişim Başkanlığından açıklama geldi
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
24.03.2025
saat ikonu 15:38
|
GÜNCELLEME:
24.03.2025
saat ikonu 15:42

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne konser soruşturması başlatıldı iddiaları hakkında yazılı bir açıklama gerçekleştiren DMM(Dezenformasyonla Mücadele Merkezi) konunun gerçek dışı olduğunu açıkladı. İşte açıklamanın tamamı:

"İDDİALAR MANİPÜLASYON İÇERMEKTEDİR!"

Bazı basın yayın organlarında yer alan, “Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne konser soruşturması başlatıldı” iddiası manipülasyon içermektedir.

İddia edilenin aksine Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na ilişkin verilen soruşturma izni, ABB Başkanı Mansur Yavaş'ı değil konuyla ilgili personeli kapsamaktadır. İçişleri Bakanlığı mülkiye müfettişlerince yapılan ön inceleme neticesinde düzenlenen 31 Ocak 2025 tarihli rapor doğrultusunda 130 konseri kapsayan hizmet alımlarına ilişkin inceleme bugün tamamlanmıştır.

"ASILSIZ İDDİALARA İTİBAR ETMEYİNİZ!"

Bu kapsamda 33 konser hakkında, kamu zararı iddiasıyla soruşturma izni verilmiştir. Bahse konu soruşturma sonucu Ankara Valiliğince Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 6 personeli hakkında soruşturma izni verilmiştir. Bahse konu teftiş işlemleri, yılın belirli dönemlerinde rutin olarak yapılmakta olup, güncel bir soruşturma başlatılmış gibi servis edilerek manipülasyon yapıldığı tespit edilmiştir. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz.

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ETİKETLER
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