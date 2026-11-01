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Editor
 | Nalan Güler Güven
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
01.11.2026
saat ikonu 17:30
|
GÜNCELLEME:
01.11.2026
saat ikonu 17:30

Ankara Emniyeti'nden zehir tacirlerine büyük darbe: 109 şüpheli yakalandı, 40 kişi tutuklandı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 25-31 Ekim 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda 109 kişi gözaltına alınırken, adliyeye sevk edilen şüphelilerden 40'ı tutuklandı. Operasyonlarda binlerce sentetik ecza ve çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

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Editor
 Nalan Güler Güven
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Ankara Emniyeti'nden zehir tacirlerine büyük darbe: 109 şüpheli yakalandı, 40 kişi tutuklandı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
01.11.2026
saat ikonu 17:30
|
GÜNCELLEME:
01.11.2026
saat ikonu 17:30

ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesi ve bu suçlara karışan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

BİR HAFTALIK NARKOTİK BİLANÇOSU AÇIKLANDI

Edinilen bilgilere göre, 25-31 Ekim 2026 tarihleri arasında uyuşturucu madde temin eden ve ticaretini yapan şüphelilere yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 109 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Ankara Emniyeti'nden zehir tacirlerine büyük darbe: 109 şüpheli yakalandı, 40 kişi tutuklandı

85 BİNİN ÜZERİNDE SENTETİK ECZA ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonlar kapsamında yapılan aramalarda; 85 bin 929 adet , 2 kilogram 965 gram A.M. maddesi, 791 gram , 532 gram kokain, 221 gram bonzai, 57 gram metamfetamin ve 49 adet Hint keneviri ele geçirildi. Ayrıca suçla bağlantılı olduğu değerlendirilen 4 hassas terazi, 1 kurusıkı tabanca, 3 kurusıkı tabanca fişeği, 24 av tüfeği fişeği ile 159 bin 475 lira paraya el konuldu. Yürütülen çalışmalar kapsamında gözaltına alınan 109 şüpheliden 40'ı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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ETİKETLER
#esrar
#Sentetik Ecza
#Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
#Ankara İl Emniyet Müdürlüğü
#A.m. Maddesi
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