Bakanlığın açıklamasına göre İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü koordineli çalışmaları neticesinde, uluslararası seviyede aranan kişilerin izi sürüldü. Belçika’daki en büyük ve en etkin kokain organizasyonlarından birinin üst düzey yöneticisi olduğu belirlenen S.G.’nin Zeytinburnu’nda saklandığı adres tespit edildi. Düzenlenen operasyonla zehir taciri S.G. kıskıvrak yakalandı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Tüm dünyada aranan uyuşturucu baronu İstanbul'da yakalandı Belçika’daki en büyük ve en etkin kokain organizasyonlarından birinin üst düzey yöneticisi olan S.G., İstanbul Zeytinburnu'nda düzenlenen operasyonla yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin koordineli çalışmalarıyla uluslararası seviyede aranan S.G.'nin adresi tespit edildi. Şüphelinin, Belçika'da kurduğu uluslararası uyuşturucu ağının organize suç örgütü elebaşılığını yaptığı belirlendi. S.G.'nin Kolombiya'dan 6 ton bakır tozuna gizlenmiş 2 ton kokaini Belçika ve diğer Avrupa ülkelerine sevk ettiği tespit edildi. Sevkiyattan yüksek gelir elde eden şüphelinin, kokaini emdirilmiş maddeden ayırmak için kullanılan kimyasalları temin ettiği saptandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli adli makamlara sevk edildi.

2 TON KOKAİNİ BAKIR TOZUNA GİZLEMİŞLER

Gözaltına alınan S.G.’nin yürütmüş olduğu uyuşturucu ağının detayları ortaya çıktı.

Şüphelinin;

Belçika'da kurduğu uluslararası uyuşturucu ağının organize suç örgütü elebaşılığını yaptığı,

Kolombiya'dan 6 ton bakır tozuna gizlenmiş 2 ton kokaini kurmuş oldukları,

Örgütle birlikte Belçika ve buradan da Avrupa ülkelerine sevkiyatını yaptığı,

Bu sevkiyat karşılığında yüksek miktarda gelir elde ederek Kolombiya bağlantılarını sağlayıp kokaini, emdirilmiş maddeden ayırmak için kullanılan kimyasalları temin ettiği tespit edildi.

Uluslararası uyuşturucu trafiğinde kritik bir role sahip olduğu ifade edilen S.G.'nin Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildiği kaydedildi.

https://x.com/TC_icisleri/status/2115335519949263123