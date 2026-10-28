Tüm dünyada aranan uyuşturucu baronu İstanbul'da yakalandı

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Bakanlığın açıklamasına göre İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü koordineli çalışmaları neticesinde, uluslararası seviyede aranan kişilerin izi sürüldü. Belçika’daki en büyük ve en etkin kokain organizasyonlarından birinin üst düzey yöneticisi olduğu belirlenen S.G.’nin Zeytinburnu’nda saklandığı adres tespit edildi. Düzenlenen operasyonla zehir taciri S.G. kıskıvrak yakalandı.
Gözaltına alınan S.G.’nin yürütmüş olduğu uyuşturucu ağının detayları ortaya çıktı.
Şüphelinin;
Belçika'da kurduğu uluslararası uyuşturucu ağının organize suç örgütü elebaşılığını yaptığı,
Kolombiya'dan 6 ton bakır tozuna gizlenmiş 2 ton kokaini kurmuş oldukları,
Örgütle birlikte Belçika ve buradan da Avrupa ülkelerine sevkiyatını yaptığı,
Bu sevkiyat karşılığında yüksek miktarda gelir elde ederek Kolombiya bağlantılarını sağlayıp kokaini, emdirilmiş maddeden ayırmak için kullanılan kimyasalları temin ettiği tespit edildi.
Uluslararası uyuşturucu trafiğinde kritik bir role sahip olduğu ifade edilen S.G.'nin Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildiği kaydedildi.