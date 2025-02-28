Ankara merkezli 3 ilde kaçak oto yedek parça operasyonu! 80 milyon TL'lik vurgun

Ankara merkezli 3 ilde yasadışı yöntemlerle Türkiye’ye getirdikleri yedek otomobil parçalarını satan şebekeye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda; bin 340 araç motoru ile 2 bin 559 adet yedek parça ele geçirildi. Bu parçaların toplam piyasa değerinin de 80 milyon TL olduğu öğrenildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, yasa dışı yollarla yurt dışından getirilen yedek otomobil parçalarını ülkeye sokarak belirli kişi ve işletmelere satan şüphelilere yönelik operasyon başlattı.

TEKNİK VE FİZİKİ TAKİBİN ARDINDAN HAREKETE GEÇİLDİ

Teknik ve fiziki takip sonrası harekete geçen ekipler, Ankara merkezli olarak Gaziantep ve Şırnak'ta belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyerek 15 şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

DİĞER EŞYALARIN ARASINA GİZLENEREK SEVKİYAT YAPTILAR

Şüphelilerin, getirdikleri yedek parçaları kargo veya nakliye araçlarındaki diğer eşyaların arasına gizleyerek alıcılara ulaştırdığı belirlendi. Ayrıca, gelen talepler doğrultusunda hem toptan hem de perakende satış yaptıkları tespit edildi.

80 MİLYON TL'LİK PARÇA ELE GEÇİRİLDİ

İcra edilen operasyonda ele geçirilen bin 340 motor ile 2 bin 559 adet yedek parçanın toplam piyasa değerinin ise 80 milyon lira değerde olduğu öğrenildi.