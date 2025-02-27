Seyir halindeki otomobil alevlere teslim oldu!
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen olayda; seyir halindeki bir otomobilden dumanlar yükselmeye başladı.
VATANDAŞLAR YANGIN TÜPLERİYLE KOŞTU
Otomobil kısa sürede alevler içinde kaldı. Araçtan inen sürücü, hemen durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bu sırada bazı vatandaşlar yangın tüpleriyle alevleri söndürmeye çalıştı.
ARAÇ KULLANILAMAZ HALE GELDİ
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangın nedeniyle otomobil kullanılamaz hale geldi.
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