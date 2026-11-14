İbrahim Tatlıses’in torunu büyüdü! Görenler gözlerine inanamadı

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, kariyerinin dışında özel hayatıyla da gündemdeki yerini almaya devam ediyor. Özellikle de ailesiyle olan muhabbeti dikkatleri üzerine çekmeye yetiyor. Kameralardan uzak büyüyen torunu Berfin Karakeçeli, yıllar sonra ortaya çıkan fotoğrafıyla gündem oldu. İbrahim Tatlıses’in torunu olduğu bilinen Berfin Karaçeli’nin büyümüş hali görenleri şaşkına çevirdi.

İBRAHİM TATLISES’İN TORUNU BÜYÜDÜ!

Zaman zaman aile yapısıyla gündeme gelen ve yapılan açıklamalarla dikkatleri üzerine çeken Türk müziğinin sevilen isimlerinden İbrahim Tatlıses, bu sefer de torunuyla yakından takip edildi. Sanatçının kızı Gülşen Tatlı’nın kızı olan Berfin Karakeçeli doğum gününü özel bir kareyle kutlarken genç kızın güzelliği ve tarzı beğeni topladı.

Gözlerden uzak büyüyen genç kızın tekrardan paylaşılması Tatlıses ailesinin pek de tanınmayan üyesini merak konusu etti. Magazin dünyasından uzak bir hayat süren Gülşen Tatlı, babası İbrahim Tatlıses ya da diğer aile üyeleri kadar gündem de yer alan isimlerden birisi değil.

Gülşen Tatlı kızı Berfin Karakeçeli’nin doğum gününden bir fotoğraf paylaşımı yapmasıyla gündemde bomba gibi düştü. Yayımlanan fotoğrafta Berfin’in yıllar içindeki değişimi ve sade görünümü ön plana çıktı. Esmer güzelliğiyle dikkatleri üzerine çeken İbrahim Tatlıses’in torunu diğer aile üyelerine göre daha az tanınıyor.

Hal böyle olunca annesinin doğum gününde paylaştığı genç kız arama motorlarında merak konusu oldu. Aile üyelerinden genç kıza yorumlarda yağarken en çok dikkat çeken yorumlardan biri de İbrahim Tatlıses ve Perihan Savaş’ın kızı olan Melek Zübeyde Tatlı’dan gelen yorum dikkatleri üzerine çekmesine neden oldu.

İkilinin arasındaki o samimiyet duygusu dikkat çekerken İbrahim Tatlıses’in torunun büyüdüğünü görenler şaşkınlıklarını da gizleyemedi. Uzun zamandır gözlerden uzak olan ailenin bir anda bu kadar popüler olması oldukça da dikkat çekene bir diğer konulardan oldu.

GÖRENLER GÖZLERİNE İNANAMADI

Görenler gözlerine inanamadı adeta. Güzelliğiyle ve tarzıyla da kısa süre de dikkatleri üzerine çeken Berfin Karakeçeli, sadece dış görünüşüyle değil, okuduğu okul ve aldığı eğitimle de kısa süre de gündemdeki yerini aldı. Harran Üniversitesi’nde Reklamcılık Bölümü okuyan Berfin, eğitimi için İngiltere’de bulunan Oxford Üniversitesi'ne başvurduğu iddia edildi. Bu iddia sonrası da dedesinin bir sözü tekrardan gündem oldu.

İbrahim Tatlıses’in torunu olan Berfin Karakeçeli, yıllar sonra ortaya çıkmasıyla gündeme bomba gibi düşerken şimdiki haliyle de kendinde söz ettirmeyi başardı. Yıllar geçtikçe yakından takip edilen isimlerden biri olan Berfin, magazin dünyasından çoğunlukla uzakta yaşamını sürdürüyor.