Türk sinemasının sevilen oyuncularından Perihan Savaş, bu kez kızı Melek Zübeyde Akkaş için yaptığı paylaşımla gündeme geldi. İbrahim Tatlıses ile birlikteliğinden dünyaya gelen kızının doğum gününü kutlayan Savaş, birlikte çekilen fotoğraflarına duygusal bir not ekledi. Uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam süren Melek Zübeyde’nin fotoğrafları ise sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu.

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HABERİN ÖZETİ Perihan Savaş'tan İbrahim Tatlıses'ten olan kızına duygusal kutlama! Melek Zübeyde'nin son hali dikkat çekti Oyuncu Perihan Savaş, İbrahim Tatlıses ile birlikteliğinden dünyaya gelen kızı Melek Zübeyde Akkaş'ın doğum gününü duygusal bir mesaj ve fotoğraflarla kutladı. Perihan Savaş, sosyal medya paylaşımında kızına 'ilk göz ağrım', 'kolum kanadım' ve 'ailemizin en büyük şansı' sözleriyle seslendi. Gözlerden uzak bir hayat süren Melek Zübeyde Akkaş'ın fotoğrafları, sosyal medyada annesine ve babasına olan benzerliği üzerinden yorumlandı. 1983 yılında İstanbul'da doğan ve üç çocuk annesi olan Melek Zübeyde Akkaş, 2008 yılında iş insanı Volkan Akkaş ile evlenmiştir. Çiftin Kemal Ali, Efe ve Zeynep Bal adlarında üç çocuğu bulunmaktadır.

PERİHAN SAVAŞ'TAN KIZINA DUYGUSAL DOĞUM GÜNÜ MESAJI

Yeşilçam’ın usta oyuncusu Perihan Savaş, kızı Melek Zübeyde Akkaş’ın doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı. Kızına duyduğu sevgiyi içten sözlerle dile getiren Savaş, ona “ilk göz ağrım” diye seslendi. Melek Zübeyde’yi “kolum kanadım” ve “ailemizin en büyük şansı” sözleriyle tanımlayan oyuncu, mesajını “İyi ki varsın meleğim” diyerek tamamladı.

Savaş’ın anne-kızın birlikte yer aldığı fotoğrafları da kısa sürede takipçilerinin ilgisini çekti. Paylaşımın altına yorum yapan sosyal medya kullanıcıları, Melek Zübeyde’nin annesine ve babası İbrahim Tatlıses’e olan benzerliğini konuştu.

MELEK ZÜBEYDE AKKAŞ GÖZLERDEN UZAK BİR HAYAT SÜRÜYOR

Perihan Savaş ve İbrahim Tatlıses'in kızı Melek Zübeyde Akkaş, anne ve babasının aksine magazin dünyasından uzak bir yaşam sürmeyi tercih ediyor. Özel hayatını göz önünde yaşamayan Akkaş'ın hakkında kamuoyuna yansıyan bilgiler de oldukça sınırlı. Üç çocuk annesi olduğu bilinen Melek Zübeyde, annesinin doğum günü paylaşımıyla yeniden gündeme geldi.

Akkaş'ın son fotoğrafları ise sosyal medyada dikkat çekti. Bazı kullanıcılar genç kadının annesi Perihan Savaş'a benzediğini söylerken, bazıları da babası İbrahim Tatlıses'in yüz hatlarını taşıdığı yönünde yorumlar yaptı.

MELEK ZÜBEYDE AKKAŞ KAÇ YAŞINDA, EVLİ Mİ?

1983 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Melek Zübeyde Akkaş, 2026 yılı itibarıyla 43 yaşında. 2008 yılında iş insanı Volkan Akkaş ile evlenen Melek Zübeyde, özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor. Çiftin bu evlilikten Kemal Ali, Efe ve Zeynep Bal adlarında üç çocuğu bulunuyor.

Perihan Savaş’ın kızı için yaptığı doğum günü paylaşımı, anne-kız arasındaki güçlü bağı bir kez daha gözler önüne serdi. Özel hayatını kameralardan uzak yaşamayı tercih eden Melek Zübeyde Akkaş, annesinin duygusal mesajıyla yeniden gündeme geldi. Savaş’ın sevgi dolu sözleri ve paylaştığı aile fotoğrafları, takipçilerinden de yoğun ilgi gördü.