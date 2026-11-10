Melike Şahin'den oğlu Ali Robin ile annelik pozları! Yakasındaki takı dikkat çekti

Geçtiğimiz ekim ayında oğlu Ali Robin'i kucağına alan Melike Şahin, bu kez sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirdi. Yakın zamanda annelik duygusunu tadan ünlü şarkıcı, oğlu ile çekildiği kareleri sosyal medya hesabından paylaştı. Müzik kariyerindeki başarısı kadar özel hayatıyla da adından söz ettirmeyi başaran ünlü sanatçı, annelik pozlarıyla magazin gündeminde yerini aldı. Melike Şahin'in paylaşımlarında en dikkat çeken detay ise yakasındaki 'Diva Yorgun' yazılı altın takısı oldu. Ünlü şarkıcının bu takıyı doğum hediyesi olarak aldığı öğrenildi. Özel tasarım takının kimden geldiği ise belirtilmedi.

MELİKE ŞAHİN OĞLU ALİ ROBİN İLE KAMERALARA POZ VERDİ!

Güçlü sesi, sahne performansı ve birbirinden başarılı şarkılarıyla Türk pop müziğin büyük bir ilgiyle takip edilen sanatçılarından Melike Şahin’in, yaklaşık 6 yıllık sevgilisi Sedat Arpalık ile 2023 yılının mayıs ayında dünyaevine girmişti. Müzik kariyerindeki başarısı kadar özel hayatıyla da adından söz ettirmeyi başaran ünlü şarkıcı, bu süreçte evliliğini gözlerden uzak bir şekilde sürdürmeyi tercih etmişti.

Sedat Arpalık ile evlendiği haberlerini sosyal medyadan duyuran Melike Şahin, uzun bir süre gündemde yer almıştı. Özel hayata hala büyük bir ilgiyle takip edilen ünlü şarkıcı, yakın zamanda mutlu beraberliklerini anne-babalık heyecanıyla iki katına çıkarmıştı. Uzun süredir mutlu birlikteliklerini devam ettiren çiftin 10 yıllık birlikteliklerinden 'Ali Robin' adında bir oğulları dünyaya gelmişti.

Hem şarkılarıyla hem de güçlü sesiyle dikkatleri üzerine çeken Melike Şahin, sahne performansları ve etkileyici sesiyle adından söz ettirmeye devam ederken, şimdilerde annelik duygusunu oldukça yoğun bir şekilde yaşıyor. Müzik kariyerindeki başarısının yanı sıra özel hayatıyla da büyük ilgi gören ünlü sanatçı, son olarak Instagram hesabından paylaştığı annelik pozlarıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

'Deli Kan', 'Tutuşmuş Beraber' 'Pusulam Rüzgar' 'Diva Yorgun' ve 'Ortak' şarkılarıyla adını geniş kitlelere duyuran Melike Şahin, geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından "Görev başındayım" notuyla oğlu Ali Robin ile olan fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sundu. Yakın zamanda anne olan ünlü sanatçının paylaşımı kısa sürede magazin dünyasında ve sosyal medyada büyük ilgi gördü.

YAKASINDAKİ 'DİVA YORGUN' YAZILI TAKI DİKKAT ÇEKTİ!

28 Nisan 2026'daki İstanbul konserinde hamile olduğunu sahnede duyuran Melike Şahin, Sedat Arpalık ile birlikteliğinden ekim ayında bir erkek çocuğu dünyaya getirmişti. Oğullarına Ali Robin ismini veren çift, magazin gündeminde de geniş yankı bulmuştu. Geçtiğimiz ekim ayında annelik duygusunu tadan Melike Şahin'in oğlu Ali Robin ile paylaştığı karelerde yakasındaki "Diva Yorgun" yazılı altın takı dikkatlerden kaçmadı.

Anne olduktan sonra oğluyla geçirdiği anları zaman zaman takipçileriyle paylaşan Melike Şahin, son olarak Instagram hesabından çocuğuyla çekildiği yeni fotoğrafları takipçilerinin beğenisine sundu. Şahin'in yayınladığı karelerde en dikkat çeken detay ise yakasındaki 'Diva Yorgun' yazılı altın takısı oldu. Ünlü şarkıcının bu takıyı doğum hediyesi olarak aldığı öğrenildi. Özel tasarım takının kimden geldiği ise belirtilmedi.