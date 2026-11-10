Selma Konak'tan Volkan Konak'a yürek burkan sözler: 33 yıllık aşkını anlatan sözleri herkesi duygulandırdı

Türk müziğinin unutulmaz isimlerinden Volkan Konak'ın 2025 yılında hayatını kaybetmesinin ardından eşi Selma Konak'ın sanatçıya duyduğu özlem dinmiyor. 33 yıllık hayat arkadaşını kaybetmenin acısını yüreğinde taşıyan Selma Konak, sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımla yeniden gündeme geldi. Eşiyle birlikte çekilmiş nostaljik bir fotoğrafı takipçileriyle paylaşan Konak'ın satırları, görenleri derinden etkiledi.

SELMA KONAK'TAN VOLKAN KONAK'A YÜREK BURKAN SÖZLER

Volkan Konak'ın ardından yaşadığı hasreti dile getiren Selma Konak, paylaştığı fotoğrafın üzerine, "İstediğim zaman elini tutamıyorum belki ama aklımın içindeki elini bırakmışlığım yok benim" notunu ekledi. Kısa sürede ilgi gören paylaşım, sanatçının sevenlerine de duygusal anlar yaşattı.

VOLKAN KONAK 58 YAŞINDA HAYATINI KAYBETMİŞTİ

'Kuzeyin Oğlu' lakabıyla hafızalara kazınan Volkan Konak, 31 Mart 2025 tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde sahne aldığı sırada kalp krizi geçirmişti. 58 yaşında yaşamını yitiren sanatçı, vefatıyla sanat dünyasını ve hayranlarını yasa boğmuştu.

Memleketi Trabzon'un Maçka ilçesinde son yolculuğuna uğurlanan Konak, geride unutulmaz eserlerinin yanı sıra ailesine ve sevenlerine duyduğu sevgiyle de hatırlanıyor.

31 YILLIK EVLİLİKLERİNİ DÜĞÜNLE TAÇLANDIRMIŞLARDI

Volkan Konak ile Selma Konak, 1992 yılında evlenmiş ancak o dönem yaşadıkları maddi imkânsızlıklar nedeniyle düğün yapamamıştı. Birbirlerine olan bağlılıklarını yıllar boyunca sürdüren çift, evliliklerinin 31. yılında, 2023'te düğün yaparak bu mutluluğu geç de olsa yaşamıştı.

Mutlu evliliklerinden Şimal, Derin ve Volkan adında üç çocukları olan çiftin yıllara yayılan birlikteliği, sanatçının vefatının ardından Selma Konak'ın paylaşımlarıyla yeniden gündeme geliyor.

VOLKAN KONAK NE ZAMAN ÖLDÜ?

Volkan Konak, 31 Mart 2025 tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) sahne aldığı sırada geçirdiği kalp krizi sonucu 58 yaşında hayatını kaybetti. Ani vefatı, sanat dünyasında ve sevenleri arasında büyük üzüntüye neden oldu. 'Kuzeyin Oğlu' lakabıyla tanınan sanatçı, memleketi Trabzon'un Maçka ilçesinde düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.