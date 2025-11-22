Menü Kapat
19°
Volkan Konak'ın ölümüyle gündeme gelmişti! Şok cihazı zorunlu oluyor

Ünlü sanatçılar Volkan Konak ve Metin Arolat gibi isimlerin sahnede ölümüyle gündeme gelen şok cihazları için yeni bir düzenleme yapılması öngörülüyor. Kalp krizi vakalarında hayati önem taşıyan cihazın bazı yerde bulundurulması şartı konulacak.

Volkan Konak'ın ölümüyle gündeme gelmişti! Şok cihazı zorunlu oluyor
Kalp krizlerinde yaşanan artış ve ölüme sürükleyen tabloyu minimuma indirebilmek için çok konuşulan şok cihazlarıyla ilgili yeni bir hazırlak yapılıyor. sebebiyle yaşanan can kayıplarının yetersiz müdahale sebebiyle hastane dışında yaşanmasına dikkat çekilirken otomatik dış defibrilatörlerine (şok cihazları) ihtiyaç tartışılıyor.

Volkan Konak'ın ölümüyle gündeme gelmişti! Şok cihazı zorunlu oluyor

ŞOK CİHAZI ZORUNLULUĞU GELİYOR


Volkan Konak’ın sahnedeki ani ölümüyle yeniden gündeme gelen cihazların, üniversiteler, alışveriş merkezleri, fabrikalar ve benzeri kalabalık alanlarda bulundurulması zorunlu olacak. Düzenlemenin aralık ayında kamuoyuna duyurulması bekleniyor.

Volkan Konak'ın ölümüyle gündeme gelmişti! Şok cihazı zorunlu oluyor

AVM, HAVALİMANI, OTOGAR, STADYUM GİBİ YERLERDE ZORUNLU OLACAK


Türkiye Acil Tıp Derneği Başkanı Doç. Dr. Bülent Erbil, değerlendirmesinde “Yeni yönetmelikle birlikte AVM’ler, havalimanları, otogarlar ve stadyumlar gibi insan yoğunluğu yüksek yerlerde şok cihazı bulundurmak mecburi olacak. Hastane dışında kalp durması yaşayanların hayatta kalma oranı yalnızca yüzde 2.9. Bu oran kabul edilemeyecek kadar düşük” dedi.

Volkan Konak'ın ölümüyle gündeme gelmişti! Şok cihazı zorunlu oluyor
