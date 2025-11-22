Volkan Konak'ın ölümüyle gündeme gelmişti! Şok cihazı zorunlu oluyor

Kalp krizlerinde yaşanan artış ve ölüme sürükleyen tabloyu minimuma indirebilmek için çok konuşulan şok cihazlarıyla ilgili yeni bir hazırlak yapılıyor. Ani kalp durması sebebiyle yaşanan can kayıplarının yetersiz müdahale sebebiyle hastane dışında yaşanmasına dikkat çekilirken otomatik dış defibrilatörlerine (şok cihazları) ihtiyaç tartışılıyor.

ŞOK CİHAZI ZORUNLULUĞU GELİYOR



Volkan Konak’ın sahnedeki ani ölümüyle yeniden gündeme gelen cihazların, üniversiteler, alışveriş merkezleri, fabrikalar ve benzeri kalabalık alanlarda bulundurulması zorunlu olacak. Düzenlemenin aralık ayında kamuoyuna duyurulması bekleniyor.

AVM, HAVALİMANI, OTOGAR, STADYUM GİBİ YERLERDE ZORUNLU OLACAK



Türkiye Acil Tıp Derneği Başkanı Doç. Dr. Bülent Erbil, değerlendirmesinde “Yeni yönetmelikle birlikte AVM’ler, havalimanları, otogarlar ve stadyumlar gibi insan yoğunluğu yüksek yerlerde şok cihazı bulundurmak mecburi olacak. Hastane dışında kalp durması yaşayanların hayatta kalma oranı yalnızca yüzde 2.9. Bu oran kabul edilemeyecek kadar düşük” dedi.