Bu belirtiler sizde varsa kalp krizi geçirebilirsiniz!

KALP KRİZİ GELDİĞİNDE NE YAPMALI?

Kalp krizi her yerde gelebilir. Geldiği zaman sağlık profesyoneli olmayan kişilerin hastaya müdahale etmeden hızlı bir şekilde ambulans çağırması, ambulans gelene kadar kişinin yanında durması gerekir. Tek başına ilk yardım bilgisi olmayan kişilerin müdahale etmesi, ilaç vermesi çok uygun değil. Kişinin kendi ilaçları varsa onlar hastaya verilebilir aksi durumda sakin kalıp profesyonel yardım istemeliyiz. Kalp krizinde dakikalar bizim için önemlidir. Ne kadar erken sağlık personeline ulaşırsak sonuçları o kadar yüz güldürücü olur" dedi.

