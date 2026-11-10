Ayşegül Yıldız’da İbrahim Tatlıses hakkında çarpıcı sözler! “En büyük darbeyi güvendiklerinden aldı”

Magazin dünyasının özellikle takip ettiği isimlerden biri de İbrahim Tatlıses olurken geçtiğimiz günlerde eski eşi Ayşegül Yıldız, kariyerinde yeni bir işe imza attı. Bunun yanı sıra eski eşi İbrahim Tatlıses hakkında çarpıcı sözler de bulundu. İşte detaylar…

AYŞEGÜL YILDIZ’DA İBRAHİM TATLISES HAKKINDA ÇARPICI SÖZLER!

Magazin dünyasının belki de en çok konuşulan isimlerden biri olan İbrahim Tatlıses ile yaptığı evlilikle kısa sürede gündeme yer aldı. Bir arkadaşıyla yapım ve organizasyon şirketi kurarak iş hayatına atıldı. Magazin gündemine bomba gibi düşen bu olay dikkat çekerek yakından takip edilmeye başlandı.

İş hayatına yeni bir giriş yapan Ayşegül Yıldız, yeni ofisinde magazincilerin sorularını da cevapladı. Hatta sadece kariyeri ya da işiyle ilgili değil öze hayatıyla da gündemde yer aldı. Yapım ve organizasyon işleriyle ilgilenecek olan Yıldız eski eşinin de manevi desteği olduğunu da belirtti.

Yeni ofisinde konuşan Ayşegül Yıldız Tatlıses hakkında yaptığı çarpıcı itiraflar yaparak gündeme bomba gibi düştü. İbrahim Tatlıses’in çok i iyi bir dost olduğunu ifade ederek İbrahim Bey güzel bir iş yapacağıma inanıyor" dedi. Bunlarla birlikte sanatçı hakkında yeni detayları anlattı.

“EN BÜYÜK DARBEYİ GÜVENDİKLERİNDEN ALDI”

İbrahim Talıses’le çok iki yakın arkadaş olan Ayşegül Yıldız, yeni açtığı yerinde kendisine gelen desteklerden memnun kaldığını hem evliliklerinde hem de hayatının geri kalanında iyi bir yaşam süren Ayşegül Yıldız, sorulara da cevap vermekten geri kaçınmadı.

Eski eşi İbrahim Tatlıses’in kendisine bu konuda çokça destek olduğunu açıklayan Yıldız, manevi destek gördüğünü ve bunu her zaman hissettiğini açıkladı. İbrahim Tatlıses’in kendisine inandığından da söz ederken “İbrahim Bey güzel bir iş yapacağıma inanıyor” dedi.

Evli oldukları dönemde sonra çok iyi arkadaş olduklarını açıklayan Ayşegül Yıldız, yaş farkı konusunda da değindi. Kendisi için öyle uygun gördüm diyen Yıldız, konu hakkında konuşmak istemedi.

Konuşmanın en çok dikkat çeken yerlerinden biri de Tatlıses hakkında “İbrahim Bey çok iyi niyetli ve zeki bir insan. Kafası hinliğe, cinliğe çalışmaz. Bütün büyük darbeleri güvendiği insanlardan aldı. Onun tek hatası insanlara çabuk güvenmesi.” diyerek çevresindeki kişiler tarafından Tatlıses’in zorlandığını ifade etti.