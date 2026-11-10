TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Magazin
Avatar
Editor
 | Arzu Akçay
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
10.11.2026
saat ikonu 09:01
|
GÜNCELLEME:
10.11.2026
saat ikonu 09:19

Ayşegül Yıldız’da İbrahim Tatlıses hakkında çarpıcı sözler! “En büyük darbeyi güvendiklerinden aldı”

Türk müziğinin sevilen isimlerinden biri olan İbrahim Tatlıses’in eski eşi Ayşegül Yıldız, iş dünyasına adım atarak dikkatleri üzerine çekti. Muhabirlerle konuşan Ayşegül Yıldız, geçmişte yaş farı nedeniyle kendilerine gelen tepkilere sert yaptı. Diğer bir yandan ada İbrahim Tatlıses’in çevresine dair çarpıcı sözlerde bulundu.

Avatar
Editor
 Arzu Akçay
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
Ayşegül Yıldız’da İbrahim Tatlıses hakkında çarpıcı sözler! “En büyük darbeyi güvendiklerinden aldı”
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
10.11.2026
saat ikonu 09:01
|
GÜNCELLEME:
10.11.2026
saat ikonu 09:19

Magazin dünyasının özellikle takip ettiği isimlerden biri de olurken geçtiğimiz günlerde eski eşi Ayşegül Yıldız, kariyerinde yeni bir işe imza attı. Bunun yanı sıra eski eşi İbrahim Tatlıses hakkında çarpıcı sözler de bulundu. İşte detaylar…

AYŞEGÜL YILDIZ’DA İBRAHİM TATLISES HAKKINDA ÇARPICI SÖZLER!

Magazin dünyasının belki de en çok konuşulan isimlerden biri olan İbrahim Tatlıses ile yaptığı evlilikle kısa sürede gündeme yer aldı. Bir arkadaşıyla yapım ve organizasyon şirketi kurarak iş hayatına atıldı. Magazin gündemine bomba gibi düşen bu olay dikkat çekerek yakından takip edilmeye başlandı.

Ayşegül Yıldız’da İbrahim Tatlıses hakkında çarpıcı sözler! “En büyük darbeyi güvendiklerinden aldı”

İş hayatına yeni bir giriş yapan Ayşegül Yıldız, yeni ofisinde magazincilerin sorularını da cevapladı. Hatta sadece kariyeri ya da işiyle ilgili değil öze hayatıyla da gündemde yer aldı. Yapım ve organizasyon işleriyle ilgilenecek olan Yıldız eski eşinin de manevi desteği olduğunu da belirtti.

Ayşegül Yıldız’da İbrahim Tatlıses hakkında çarpıcı sözler! “En büyük darbeyi güvendiklerinden aldı”

Yeni ofisinde konuşan Ayşegül Yıldız Tatlıses hakkında yaptığı çarpıcı itiraflar yaparak gündeme bomba gibi düştü. İbrahim Tatlıses’in çok i iyi bir dost olduğunu ifade ederek İbrahim Bey güzel bir iş yapacağıma inanıyor" dedi. Bunlarla birlikte sanatçı hakkında yeni detayları anlattı.

Ayşegül Yıldız’da İbrahim Tatlıses hakkında çarpıcı sözler! “En büyük darbeyi güvendiklerinden aldı”

“EN BÜYÜK DARBEYİ GÜVENDİKLERİNDEN ALDI”

İbrahim Talıses’le çok iki yakın arkadaş olan Ayşegül Yıldız, yeni açtığı yerinde kendisine gelen desteklerden memnun kaldığını hem evliliklerinde hem de hayatının geri kalanında iyi bir yaşam süren Ayşegül Yıldız, sorulara da cevap vermekten geri kaçınmadı.

Ayşegül Yıldız’da İbrahim Tatlıses hakkında çarpıcı sözler! “En büyük darbeyi güvendiklerinden aldı”

Eski eşi İbrahim Tatlıses’in kendisine bu konuda çokça destek olduğunu açıklayan Yıldız, manevi destek gördüğünü ve bunu her zaman hissettiğini açıkladı. İbrahim Tatlıses’in kendisine inandığından da söz ederken “İbrahim Bey güzel bir iş yapacağıma inanıyor” dedi.

Ayşegül Yıldız’da İbrahim Tatlıses hakkında çarpıcı sözler! “En büyük darbeyi güvendiklerinden aldı”

Evli oldukları dönemde sonra çok iyi arkadaş olduklarını açıklayan Ayşegül Yıldız, yaş farkı konusunda da değindi. Kendisi için öyle uygun gördüm diyen Yıldız, konu hakkında konuşmak istemedi.

Ayşegül Yıldız’da İbrahim Tatlıses hakkında çarpıcı sözler! “En büyük darbeyi güvendiklerinden aldı”

Konuşmanın en çok dikkat çeken yerlerinden biri de Tatlıses hakkında “İbrahim Bey çok iyi niyetli ve zeki bir insan. Kafası hinliğe, cinliğe çalışmaz. Bütün büyük darbeleri güvendiği insanlardan aldı. Onun tek hatası insanlara çabuk güvenmesi.” diyerek çevresindeki kişiler tarafından Tatlıses’in zorlandığını ifade etti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İbrahim Tatlıses’ten Hülya Avşar’la nostaljik paylaşım! Yıllar önceye götürdü
İbrahim Tatlıses ve kızı Elif Ada derbide gündem oldu! Baba kızın benzerlikleri görenleri şaşkına çevirdi
ETİKETLER
#ibrahim tatlıses
#ayşegül yıldız
#Yapım Ve Organizasyon Şirketi
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.