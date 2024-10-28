Ankara Polatlı otobüs kazasında bilirkişi raporu ortaya çıktı! 11 kişiye mezar olmuştu

28 Ekim 2024 17:08 - Güncelleme : 28 Ekim 2024 17:34

Ankara Polatlı yakınlarındaki yaşanan otobüs kazasında 11 kişi hayatını kaybetti. Kazaya ilişkin bilirkişi raporu ortaya çıktı. Otobüs şoförü Çetin Karayel asli kusurlu sayıldı.

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Ankara​ Polatlı​'da 9 Ağustos 2024 sabahı bir otobüsün köprü ayağına çarpması sonucu 11 vatandaşımız hayatını kaybetmiş 15 kişi de yaralanmıştı. Şoför Çetin Karayel'in uyuduğu iddia edilen kazayla ilgili bilirkişi raporu ortaya çıktı.

TÜM GÖRÜNTÜLER İNCELENDİ

Raporda; bilirkişilerin takograf kayıtları, aracın yola çıkışından kaza anına kadar olan PTS kayıtları, güzergahtaki kamera görüntüleri, ayrıca otobüsün uğradığı benzin istasyonu ve dinlenme tesislerindeki kamera kayıtlarının incelendiği belirtildi.

EN AZ 3 SÜRÜCÜ OLMALIYDI

Raporda ek olarak "24 saatlik bir seferde bir sürücünün aralıklı olarak en fazla 9 saat araç kullanabileceği" kuralının ihlal edildiği ve yolculuğun en az 3 sürücü ile yapılmadığı aktarıldı.

ŞOFÖR ÇETİN KARAYEL ASLİ KUSURLU BULUNDU

Kaza tespit tutanağı, takograf verileri, olay yeri krokisi ve tanık ifadelerine dayanılarak hazırlanan raporda; kazanın temel sebebinin şoför Çetin Karayel’in trafik güvenliği için yüksek dikkat yükümlülüğüne aykırı hareket etmesi ve şerit izleme ile değiştirme kurallarına uymaması olduğu kaydedildi.

YOLCULAR SÜRÜCÜNÜN UYUDUĞUNU SÖYLEDİ

Raporda, dosyadaki kaza görüntülerinin de arasında bulunduğu delillerden anlaşıldığı üzere, araç seyrettiği sırada yalpaladığı, arkadan gerisinden gelen araç sürücüsünün, otobüs şoförünü uyarmak amacıyla selektör yaptığı, yolcuların ise ifadelerinde sürücünün uyuduğunu beyan ettikleri aktarıldı.

Aklıselim, tecrübeli, tehlike ve riskleri öngörebilecek durumdaki şoförün aracın yük ve teknik özelliğine; görüş, yol, hava ve trafik durumunun gerektirdiği şartlara uymadan seyretmemesi gerektiği ifade edilen raporda, şoförün ilerisindeki yol ve trafik durumuna yeterli ölçüde dikkatini veremediğinden aracının kontrolünü kaybettiği bildirildi.

"ASLİ KUSURLU OLDUĞU ANLAŞILMIŞTIR"

Otobüsün şeritten çıkarak orta refüje düştüğüne dikkat çekilen raporda, "(Şoförün) Aracının fren tertibatını kullanmaya fırsat bulmadan Olukpınar Köprüsü ayaklarına çarpmasıyla sürücü müteveffa Karayel'in soruşturma konusu trafik kazasının meydana gelmesinde asli kusurlu olduğu anlaşılmıştır" tespitine yer verildi.