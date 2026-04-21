MSB duyurdu: Ankara'da nakliye helikopteri kaza kırıma uğradı

Ankara'da ağır nakliye helikopteri kaza kırıma uğradı. Helikopterde bulunan personelde olumsuz bir durum olmadığı öğrenildi. Milli Savunma Bakanlığı konuyla ilgili açıklama yaptı.

"PERSONELİMİZDE OLUMSUZ BİR DURUM YOK"

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kara Havacılık Komutanlığımıza ait bir CH-47 Ağır Nakliye Helikopterimiz, eğitim uçuşu icra ettiği Ankara Temelli bölgesinde henüz bilinmeyen bir nedenle kaza kırıma uğramıştır. Personelimizde herhangi bir olumsuz durum yoktur. Kaza kırım nedeni yapılacak detaylı inceleme sonucunda belirlenecektir."