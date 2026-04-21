İçişleri Bakanlığı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son verilerini paylaştı. Türkiye haritası üzerinde "sarı" kodla işaretlenen illerde, yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağı bildirildi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ İçişleri Bakanlığı'ndan 6 ile 'sarı kodlu' uyarı geldi! İstanbullulara ise Valilik saat vererek dikkat çağrısında bulundu İçişleri Bakanlığı ve İstanbul Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine dayanarak bazı illerde ve İstanbul'da kuvvetli sağanak yağışlar beklendiğini duyurdu. İçişleri Bakanlığı, Türkiye haritasında 'sarı' kodla işaretlenen illerde yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağını bildirdi. Ege'de İzmir'in kuzeyi, Manisa'nın batısı ve Balıkesir'in batı kıyı ilçeleri; Marmara'da ise Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. İstanbul Valiliği, bu akşam saatlerinden itibaren başlayacak yağışların yarın (22 Nisan) yerel düzeyde kuvvetli olacağını tahmin ederek dikkatli olunması çağrısı yaptı. Yağışlı sistemin Perşembe (23.04.2026) günü öğle saatlerinde İstanbul'u terk edeceği öngörülüyor. Bakanlık ve Valilik, ani sel, su baskını, yıldırım, dolu ve kuvvetli rüzgar gibi risklere karşı uyarıda bulundu.

KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENEN BÖLGELER

Ege'de İzmir'in kuzeyi, Manisa'nın batısı ve Balıkesir'in batı kıyı ilçeleriyken; Marmara'da Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor.

İSTANBUL İÇİN KRİTİK UYARI

İstanbul Valiliği de kenti etkisi altına alması beklenen yağış dalgasına karşı bir duyuru yayımladı. Açıklamada, bu akşam saatlerinden itibaren başlayacak yağışların, yarın (22 Nisan) yerel düzeyde kuvvetli olacağı tahmin edildiği belirtilerek, olumsuzluklara karşı dikkatli olunması çağrısı yapıldı. Yağışlı sistemin Perşembe (23.04.2026) günü öğle saatlerinde ise İstanbul'u terk edeceği tahmin edildiği bildirildi.

OLASI RİSKLERE KARŞI ÖNLEM ALIN ÇAĞRISI

Bakanlık ve Valilik, yağış anında ortaya çıkabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, dolu ve kuvvetli rüzgar gibi risklere karşı vatandaşları uyardı.