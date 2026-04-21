İçişleri Bakanlığı'ndan 6 ile 'sarı kodlu' uyarı geldi! İstanbullulara ise Valilik saat vererek dikkat çağrısında bulundu

İçişleri Bakanlığı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son verilerini paylaştı. Türkiye haritası üzerinde "sarı" kodla işaretlenen illerde, yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağı bildirildi.
Ege'de İzmir'in kuzeyi, Manisa'nın batısı ve Balıkesir'in batı kıyı ilçeleriyken; Marmara'da Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor.
İstanbul Valiliği de kenti etkisi altına alması beklenen yağış dalgasına karşı bir duyuru yayımladı. Açıklamada, bu akşam saatlerinden itibaren başlayacak yağışların, yarın (22 Nisan) yerel düzeyde kuvvetli olacağı tahmin edildiği belirtilerek, olumsuzluklara karşı dikkatli olunması çağrısı yapıldı. Yağışlı sistemin Perşembe (23.04.2026) günü öğle saatlerinde ise İstanbul'u terk edeceği tahmin edildiği bildirildi.
Bakanlık ve Valilik, yağış anında ortaya çıkabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, dolu ve kuvvetli rüzgar gibi risklere karşı vatandaşları uyardı.