Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Uyarı Merkezinden son dakika uyarısı geldi. Tüm yurtta etkili olması beklenen yağışların Diyarbakır, Batman, Siirt ve Şırnak'ta kuvvetleneceği bildirildi. Yağışların, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağmur, yükseklerde karla karışık yağmur şeklinde olacağı belirtildi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Meteoroloji'den 4 il için kuvvetli sağanak ve kar uyarısı! Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü, tüm yurtta etkili olması beklenen yağışların Diyarbakır, Batman, Siirt ve Şırnak'ta kuvvetleneceği uyarısında bulundu. Yağışların cumartesi ve pazar günleri Diyarbakır, Batman, Siirt ve Şırnak'ın bazı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Yağışlar, sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağmur ve yükseklerde karla karışık yağmur şeklinde olacak. Kuvvetli yağışlarla birlikte ulaşımda aksamalar, heyelan, su baskını, sel, yükseklerde buzlanma ve don, tipi ve çığ riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

KAR, SAĞANAK, TİPİ, BUZLANMA, DON...

Yapılan açıklamada, ''Bölgemizde devam eden yağışların cumartesi ve pazar günleri Diyarbakır'ın kuzeyinde Kulp, Lice, Hazro, Silvan ve Hani ilçeleri, Batman'ı kuzeyinde Kozluk ve Sason ilçeleri, Siirt ve Şırnak'ta aralıklı yerel olmak üzere kuvvetli yağış bekleniyor. Yağışların, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağmur, yükseklerde karla karışık yağmur şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte ulaşımda aksamalar, heyelan, su baskını, sel, yükseklerde buzlanma ve don, tipi, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yerlerde çığ riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır'' denildi.