Meteoroloji birçok kent için alarm verdi! Sağanak ve buz gibi hava geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 21 Nisan Salı günü için güncel hava tahmin raporunu yayımladı. Rapora göre; Marmara, Batı Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Kütahya, Eskişehir, Çankırı, Samsun ve Bingöl çevreleri ile Artvin'in iç kesimlerinin yağmur ve sağanak yağış bekleniyor. Hava sıcaklıkların yurt genelinde 2 ila 4 derece birden düşeceği bildirilirken, yağışların Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde yerel kuvvetli olacağı belirtildi.
|Bölge
|İl
|Sıcaklık (En Düşük/En Yüksek)
|Hava Durumu
|MARMARA
|Genel
|-
|Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Gece Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'de yerel kuvvetli yağış bekleniyor.
|ÇANAKKALE
|°C, 22°C
|Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
|EDİRNE
|°C, 23°C
|Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Gece yer yer kuvvetli yağış bekleniyor.
|İSTANBUL
|°C, 20°C
|Çok bulutlu, bu akşam ve gece sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
|SAKARYA
|°C, 23°C
|Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
|EGE
|Genel
|-
|Parçalı ve çok bulutlu.
|A.KARAHİSAR
|°C, 18°C
|Parçalı ve çok bulutlu.
|DENİZLİ
|°C, 24°C
|Parçalı ve çok bulutlu.
|İZMİR
|°C, 25°C
|Parçalı ve çok bulutlu.
|MUĞLA
|°C, 21°C
|Parçalı ve çok bulutlu.
|AKDENİZ
|Genel
|-
|Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu.
|ANTALYA
|°C, 22°C
|Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu.
|BURDUR
|°C, 21°C
|Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu.
|HATAY
|°C, 20°C
|Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu.
|ADANA
|°C, 23°C
|Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu.
|İÇ ANADOLU
|Genel
|-
|Parçalı ve çok bulutlu. Eskişehir ve Çankırı çevreleri yağmur ve sağanak yağışlı.
|ANKARA
|°C, 17°C
|Parçalı ve çok bulutlu.
|ESKİŞEHİR
|°C, 20°C
|Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı.
|KAYSERİ
|°C, 17°C
|Parçalı ve çok bulutlu.
|KONYA
|°C, 18°C
|Parçalı ve çok bulutlu.
|BATI KARADENİZ
|Genel
|-
|Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.
|BOLU
|°C, 18°C
|Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.
|DÜZCE
|°C, 22°C
|Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece yağmur ve sağanak yağışlı.
|KASTAMONU
|°C, 17°C
|Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.
|ZONGULDAK
|°C, 16°C
|Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece yağmur ve sağanak yağışlı.
|ORTA ve DOĞU KARADENİZ
|Genel
|-
|Parçalı ve çok bulutlu. Samsun çevreleri ve Artvin'in iç kesimleri sağanak yağışlı. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi.
|AMASYA
|°C, 21°C
|Parçalı ve çok bulutlu.
|RİZE
|°C, 15°C
|Parçalı ve çok bulutlu.
|SAMSUN
|°C, 18°C
|Parçalı ve çok bulutlu, gece yağmurlu.
|TRABZON
|°C, 14°C
|Parçalı ve çok bulutlu.
|DOĞU ANADOLU
|Genel
|-
|Parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin doğusu ve Bingöl çevreleri yağmur ve sağanak yağışlı. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerde çığ ve kar erimesi tehlikesi.
|ERZURUM
|°C, 11°C
|Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle yağmur ve sağanak yağışlı.
|KARS
|°C, 11°C
|Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle yağmurlu.
|MALATYA
|°C, 18°C
|Parçalı ve çok bulutlu.
|VAN
|°C, 10°C
|Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.
|GÜNEYDOĞU ANADOLU
|Genel
|-
|Parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin doğu kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
|DİYARBAKIR
|°C, 18°C
|Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
|GAZİANTEP
|°C, 18°C
|Parçalı ve çok bulutlu.
|SİİRT
|°C, 14°C
|Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
|ŞANLIURFA
|°C, 20°C
|Parçalı ve çok bulutlu.
