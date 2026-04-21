Gündem
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Meteoroloji birçok kent için alarm verdi! Sağanak ve buz gibi hava geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü güncel hava tahmin raporunu yayımladı. Yapılan değerlendirmelere göre, bugün İstanbul başta olmak üzere birçok kentte sağanak yağış etkisini arttıracak, hava sıcaklıkları da aniden düşüşe geçecek. Yağışların Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde kuvvetlenmesi bekleniyor. İşte 231 Nisan Salı güncel hava durumu...

Meteoroloji birçok kent için alarm verdi! Sağanak ve buz gibi hava geliyor
Özge Sönmez
GİRİŞ:
21.04.2026
saat ikonu 07:28
GÜNCELLEME:
21.04.2026
saat ikonu 07:33

Genel Müdürlüğü 21 Nisan Salı günü için güncel hava tahmin raporunu yayımladı. Rapora göre; Marmara, Batı Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Kütahya, Eskişehir, Çankırı, Samsun ve Bingöl çevreleri ile Artvin'in iç kesimlerinin yağmur ve sağanak bekleniyor. Hava sıcaklıkların yurt genelinde 2 ila 4 derece birden düşeceği bildirilirken, yağışların Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde yerel kuvvetli olacağı belirtildi.

HABERİN ÖZETİ

Meteoroloji birçok kent için alarm verdi! Sağanak ve buz gibi hava geliyor

Bilgi Okunma süresi 30 saniyeye düşürüldü.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 21 Nisan Salı günü için Marmara, Batı Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Kütahya, Eskişehir, Çankırı, Samsun ve Bingöl çevreleri ile Artvin'in iç kesimlerinde yağmur ve sağanak yağış beklendiğini duyurdu.
Hava sıcaklıklarının yurt genelinde 2 ila 4 derece düşeceği bildirildi.
Yağışların Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde yerel kuvvetli olacağı belirtildi.
Marmara Bölgesi'nin genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Batı Karadeniz'in aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı olması bekleniyor.
Doğu Anadolu'nun bölgenin doğusu ve Bingöl çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği öngörülüyor.
Güneydoğu Anadolu'nun doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacağı tahmin ediliyor.
Bilgi Okunma süresi 30 saniyeye düşürüldü.
21 NİSAN SALI GÜNCEL HAVA DURUMU

21 NİSAN SALI GÜNCEL HAVA DURUMU

MARMARA

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerinde Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 22°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EDİRNE °C, 23°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL °C, 20°C
Çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAKARYA °C, 23°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde Kütahya çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu

MUĞLA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANTALYA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu

BURDUR °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu

HATAY °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu

ADANA °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Eskişehir ve Çankırı çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı

KAYSERİ °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Samsun çevreleri ile Artvin'in iç kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu

RİZE °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu

TRABZON °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Bingöl çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

KARS °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu

MALATYA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu

