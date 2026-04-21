Meteoroloji Genel Müdürlüğü 21 Nisan Salı günü için güncel hava tahmin raporunu yayımladı. Rapora göre; Marmara, Batı Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Kütahya, Eskişehir, Çankırı, Samsun ve Bingöl çevreleri ile Artvin'in iç kesimlerinin yağmur ve sağanak yağış bekleniyor. Hava sıcaklıkların yurt genelinde 2 ila 4 derece birden düşeceği bildirilirken, yağışların Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde yerel kuvvetli olacağı belirtildi.

HABERİN ÖZETİ Meteoroloji birçok kent için alarm verdi! Sağanak ve buz gibi hava geliyor Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 21 Nisan Salı günü için Marmara, Batı Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Kütahya, Eskişehir, Çankırı, Samsun ve Bingöl çevreleri ile Artvin'in iç kesimlerinde yağmur ve sağanak yağış beklendiğini duyurdu. Hava sıcaklıklarının yurt genelinde 2 ila 4 derece düşeceği bildirildi. Yağışların Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde yerel kuvvetli olacağı belirtildi. Marmara Bölgesi'nin genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Batı Karadeniz'in aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı olması bekleniyor. Doğu Anadolu'nun bölgenin doğusu ve Bingöl çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği öngörülüyor. Güneydoğu Anadolu'nun doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacağı tahmin ediliyor.

21 NİSAN SALI GÜNCEL HAVA DURUMU

Bölge İl Sıcaklık (En Düşük/En Yüksek) Hava Durumu MARMARA Genel - Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Gece Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'de yerel kuvvetli yağış bekleniyor. ÇANAKKALE °C, 22°C Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. EDİRNE °C, 23°C Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Gece yer yer kuvvetli yağış bekleniyor. İSTANBUL °C, 20°C Çok bulutlu, bu akşam ve gece sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. SAKARYA °C, 23°C Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. EGE Genel - Parçalı ve çok bulutlu. A.KARAHİSAR °C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu. DENİZLİ °C, 24°C Parçalı ve çok bulutlu. İZMİR °C, 25°C Parçalı ve çok bulutlu. MUĞLA °C, 21°C Parçalı ve çok bulutlu. AKDENİZ Genel - Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu. ANTALYA °C, 22°C Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu. BURDUR °C, 21°C Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu. HATAY °C, 20°C Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu. ADANA °C, 23°C Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu. İÇ ANADOLU Genel - Parçalı ve çok bulutlu. Eskişehir ve Çankırı çevreleri yağmur ve sağanak yağışlı. ANKARA °C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu. ESKİŞEHİR °C, 20°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı. KAYSERİ °C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu. KONYA °C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu. BATI KARADENİZ Genel - Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı. BOLU °C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı. DÜZCE °C, 22°C Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece yağmur ve sağanak yağışlı. KASTAMONU °C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı. ZONGULDAK °C, 16°C Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece yağmur ve sağanak yağışlı. ORTA ve DOĞU KARADENİZ Genel - Parçalı ve çok bulutlu. Samsun çevreleri ve Artvin'in iç kesimleri sağanak yağışlı. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi. AMASYA °C, 21°C Parçalı ve çok bulutlu. RİZE °C, 15°C Parçalı ve çok bulutlu. SAMSUN °C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu, gece yağmurlu. TRABZON °C, 14°C Parçalı ve çok bulutlu. DOĞU ANADOLU Genel - Parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin doğusu ve Bingöl çevreleri yağmur ve sağanak yağışlı. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerde çığ ve kar erimesi tehlikesi. ERZURUM °C, 11°C Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle yağmur ve sağanak yağışlı. KARS °C, 11°C Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle yağmurlu. MALATYA °C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu. VAN °C, 10°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı. GÜNEYDOĞU ANADOLU Genel - Parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin doğu kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. DİYARBAKIR °C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. GAZİANTEP °C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu. SİİRT °C, 14°C Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. ŞANLIURFA °C, 20°C Parçalı ve çok bulutlu.

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerinde Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde Kütahya çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Parçalı ve çok bulutlu, Eskişehir ve Çankırı çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Parçalı ve çok bulutlu, Samsun çevreleri ile Artvin'in iç kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Bingöl çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

