Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan hakem isyanı! "En az 20 puanımız gitti"

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, katıldığı bir televizyon programında gündemdeki konulara ilişkin dikkati çeken değerlendirmelerde bulundu. Göreve geldikleri günden bu yana 16 ayda 300 milyon euro para ödediklerini aktaran Serdal Adalı, şunları söyledi:

Özetle

"Bankalar Birliği'nde bir bankanın borcunu ödedik ve banka sayısını ikiye düşürdük. Tüpraş ve Beko ile yeni sponsorluklar, ayrıca Nike'tan aldığımız sponsorluk bedeli sonrası 50 Milyon dolar civarında parayı Bankalar Birliği'ne yatırdık. Ziraat Bankası'nın ana parasını ödedik. Faiz kısmını da üç sene ödemeli vadeye yapıp, Emlak Konut'tan Dikilitaş Projesi için gelecek gelire bağladık. Diğer bankayı da kapatabiliriz istersek. Dünyanın durumu, önümüze ne gelecek bilmiyoruz. Nisan ayında 22 milyar civarında para alacağız Emlak Konut'tan, onu da götürüp tamamını kapatabiliriz. Ancak önümüzü görmek istiyoruz. Rakiplerimiz Bankalar Birliği'nden % 35'ten çıktı ama % 64'ten bankalardan para istiyorlar. Parayı öderiz ama sonra ne olacak? Burada sistem var."

"EN AZ 20 PUANIMIZ GİTTİ"

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, sezon içinde yaşanan hakem hatalarıyla ilgili de önemli açıklamalarda bulundu.

Serdal Adalı konuşmasında, "TFF ve MHK'den isteyen gelsin. Oturalım, tek tek maçlara bakalım. İddialıyım bu konuda. Beşiktaş'ın bu sezon puan kaybettiği maçlara bakalım. TFF'nin bile bize 'Haklısınız' dediği yerler var zaten. Bu sezon hakem hatalarından en az 20 puanımız gitti. En fazla 2 puan yanılırım. 18 puan olur. 17 olmaz. Bu konuda iddialıyım. Mevcut puanımıza 17 puan ekleyin bakalım nerede olacaktık!" ifadelerini kullandı.

SERDAL ADALI'DAN TRANSFER AÇIKLAMASI

Yeni sezon transfer çalışmalarıyla ilgili de konuşan Serdal Adalı, yolların ayrılacağı isimler olduğunu söyledi.

Başkan Adalı, "Kiralık gönderdiğimiz oyuncuların bazıları ile yollar ayrılacak. Ernest Muçi'nin opsiyonu 10 Mayıs'ta, Semih Kılıçsoy'un da haziran başında bitiyor. İnşallah ikisinin de opsiyonlarını kullanmazlar. Çünkü o paralara adam almak çok zor. İndirim konuşmadık." dedi.

"EL BILAL TOURE'NİN KALMASINI ARZU EDİYORUZ"

El Bilal Toure'nin takım için önemini vurgulayan Serdal Adalı, "El Bilal Toure için çok uğraştım. Beşiktaş'a çok gerekli bir futbolcu, çok düzgün bir çocuk ve almak istiyorum. Bunu biraz da kulübü isteyecek... Atlayıp gideceğim ve başkanları ile görüşeceğim. Biraz sıkıntılı başkanları var. Devre arası görüştük, bitirelim üzerine... Ben ve hoca çok beğeniyoruz, umut bağlıyoruz. Başkanları ile tanıdık arkadaşlarımız çıktı, hallederiz diye konuştuk. Her transfer zor. Kalmasını arzu ediyoruz." dedi.

Takımın sol kanat ve sol beke ihtiyacı olduğunu söyleyen Serdal Adalı, "Sol kanat problemi var! Ricardo Quaresma'dan sonra gelen, gelecek kanat oyuncusunu ben de dahil, istediğimiz düzeyde görmüyoruz! Ama yok! Alacağız sol kanat... Sol bek eksiğimiz var. Kampa yetişti, yetişmedi baskısı yapmasınlar kimseye. Önümüzde Dünya Kupası var. Biz oynayan başarılı oyuncuları almak istedik. Yine öyle olacak. Emmanuel Agbadou'nun yanına stoper alabiliriz. Orayı yedeklememiz lazım. Vedalaşma olursa, kiralık oyunculardan olur. Bonservisini aldığımız ama beğenmediğimiz bir oyuncu yok." ifadelerini kullandı.

"ORKUN, BEŞİKTAŞ'TA ŞAMPİYONLUK GÖRMEDEN GİTMEZ"

Orkun Kökçü'nün Beşiktaş'a bağlılığını da dile getiren Adalı, "Orkun Kökçü, Beşiktaş ile yatıyor, Beşiktaş ile kalkıyor! Beşiktaş'ta şampiyonluk görmeden, ben 'git' desem bile o gitmez! Pazarlığa kapalı bir futbolcu. Telefonda 'Beşiktaş'tan başka nereye geleceğim?' dedi ve geldi. Önünde çok büyük fırsatlar vardı. Babası, bizden başka gelen teklifleri gösterdi. Avrupa, Suudi Arabistan... Gitmedi ama çocuk." dedi.

"EN AZ 5 TANE DAHA KALİTELİ TRANSFER YAPACAĞIZ"

Kaliteli transferler yapılacağını söyleyen Serdal Adalı, "En az 5 tane daha kaliteli transfer yapacağız. Orta sahaya olacak. Gedson Fernandes, Rusya'da mutlu. Futbol direktörleri ile arada konuşuyoruz ve mutlu. Ama bilmiyorum, her hafta gündeme geliyor. Çocuk orada futbolcunu oynuyor ve mutlu. Gedson'u takip ediyorum, acaba bilmediğim bir şey, mutsuzluğu mu var diye... Takımında Türk hoca da var, soruyorum. Mutlu olduğu söyleniyor." ifadelerini kullandı.

"BİR TANE KALECİ ALACAĞIZ"

Kulübün, gelecek sezon için yeni bir kaleci planı olduğunu belirten Adalı, "Ersin Destanoğlu ile henüz görüşmedik. İkinci yarı performansından memnunum. Kötü oynadığında çok eleştirildi. Bu çocuğun önünü kapattım! Vicdan yapıyorum! Devre arası gitmesine izin vermedim, o da kaldı. Çok eleştiriler oldu ona yönelik. Ondan önce de çok teklifler gelmiş, gitmeyeceğini söylemişler ve yine kalmış. Takımın en düşük maaş alanlarından biri. Bu sefer kal demeyeceğim, kalmak isterse yarın sözleşme imzalarız. Ancak bir tane kaleci alacağız. Devre arası 17 tane kaleci ile görüşmedik. 3 kaleci ile görüştük ama olmadı. Kısmet de olmadı. Sergen Hoca da bu ekiple idare edebileceğini söyledi. Ben de başkan olarak risk almak istemedim. Allah esirgesin, Ersin'e bir şey olsa kalecimiz olmayacak mı? Rakiplerde görüyoruz, 'Hocamız istemedi, almadık' deniyor. Devis Vazquez'i Roma'dan aldık. Yeni sene için kaleci planımız var." dedi.

"SERGEN HOCA KİMİ İSTEDİYSE ALDIK"

Sergen Yalçın ile iyi bir ilişkileri olduğunu ifade eden Serdal Adalı, "Sergen Hoca kimi istediyse aldık, herhalde memnundur bu durumda. Hoca ile abi-kardeş ilişkimiz var. Başkan-teknik direktör ilişkimiz yok. Elinden geleni yapmaya çalışıyor. Kardeşini kaybetti, üzücü süreç geçirdi. İnşallah başarılı olur... Onun başarılı olması, bizim başarılı olmamız. İstediğimiz transferleri yaparsak, Allah'ın izniyle şampiyonluğa oynarız. Ciddi ve tek hedefe odaklanmış şekilde sezona başlamak istiyoruz. Jota, Cengiz Ünder ve Kristjan Asllani'nin bonservisleri konusunda henüz bir karar yok. Ancak şunu söyleyeyim, çıkıp sahada kendini vermeyen futbolcuyu bedava bile olsa Beşiktaş'a almam! Yaz transfer dönemi için bütçe belirlenmedi, ucu açık! Ne gerekiyorsa yapacağız!" dedi.