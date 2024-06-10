Ankara Valiliği duyurdu: Hastalık taşıyan köpekler için teyakkuza geçildi!

10 Haziran 2024 00:00 - Güncelleme : 10 Haziran 2024 01:10

Ankara Valiliğinden, il dışından Başkent’e getirildiği iddia edilen hastalıklı köpeklere ilişkin, "Hastalık taşıyan köpeklerin ilimize getirildiğine dair iddialar ihbar kabul edilerek, Valiliğimizce, Kolluk Kuvvetlerimiz ve Tarım İl Müdürlüğümüz başta olmak üzere tüm birimlerimiz teyakkuza geçirilmiştir” açıklaması yapıldı.

“TEYAKKUZA GEÇİLDİ”

Ankara Valiliği X hesabından yapılan paylaşımda, “Hastalık taşıyan köpeklerin ilimize getirildiğine dair iddialar ihbar kabul edilerek, Valiliğimizce, Kolluk Kuvvetlerimiz ve Tarım İl Müdürlüğümüz başta olmak üzere tüm birimlerimiz teyakkuza geçirilmiştir. Vatandaşlarımızın sağlığına ve diğer canlıların hayat hakkına yönelik her türlü hareket ve uygulamalarla sonuna kadar mücadele etmekte kararlıyız” ifadelerine yer verdi.

GÖZALTINA ALINDI

Şanlıurfa'daki barınaktan kuduz hastalıklı köpekleri kaçırarak Ankara'ya götüren şahıs gözaltına alındı.