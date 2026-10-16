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Gündem
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Editor
 | Murat Makas
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
16.10.2026
saat ikonu 16:57
|
GÜNCELLEME:
16.10.2026
saat ikonu 16:57

Ankara Valiliği'nden yağış uyarısı: Akşam etkisini arttıracak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden alınan son verilere göre, Ankara'da sağanak yağışların akşam saatlerinde artacağı belirtiliyor.

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Editor
 Murat Makas
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Ankara Valiliği'nden yağış uyarısı: Akşam etkisini arttıracak
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
16.10.2026
saat ikonu 16:57
|
GÜNCELLEME:
16.10.2026
saat ikonu 16:57

'da meydana gelen sel felaketi sonrası birçok ile uyarı yapıldı. kuvvetli yağış uyarısı yaptı.

METEOROLOJİK UYARI

Valiliği şu açıklamaları yaptı:

ANKARA'DA YEREL KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENİYOR!

Analiz ve Tahmin Merkezinden alınan son verilere göre, Ankara'da etkili olan sağanak yağışların bugün akşam saatlerinden itibaren etkisini artırması ve cumartesi gece saatlerine kadar aralıklı ve yerel olarak kuvvetli şekilde devam etmesi beklenmektedir.

Meydana gelebilecek ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.
Kamuoyunun bilgisine sunulur.

BAKAN KURUM'DAN UYARI

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı , yarın 41 il için sağanak uyarısı yaptı. Meteoroloji, İstanbul'un arasında olduğu 5 il için yarın turuncu kodlu, 36 il için ise sarı kodlu uyarı yayınladı.

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kuvvetli yağışlar devam edecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün İstanbul Anadolu Yakası için bugün akşam ve yarın öğle saatlerinden sonrasına yönelik turuncu uyarısı var. , Sakarya, Kocaeli ve Yalova için turuncu kodlu, 36 ilimiz için ise sarı kodlu meteorolojik uyarısı bulunuyor. Bizler tüm tedbirlerimizi alıyoruz, vatandaşlarımızın da dikkatli olması büyük önem taşıyor. Lütfen meteorolojik uyarıları takip edelim, risk oluşturabilecek durumlardan uzak duralım" ifadelerini kullandı.

Ankara Valiliği'nden yağış uyarısı: Akşam etkisini arttıracak
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#ankara valiliği
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